Babiš oťukává partnery. Přijal komunisty, Gazdíka i sociální demokraty

Sociální demokraté oznámili představitelům ANO, že jsou vzhledem k hubenému volebnímu výsledku připraveni jít do opozice. Zopakovali tak názor, který už po večerním jednání užšího vedení strany představil její úřadující šéf Milan Chovanec (více o jednání užšího vedení ČSSD zde).



Předsedou Sněmovny by mohl být Vondráček Hnutí ANO nominuje do funkce předsedy nové Sněmovny dosavadního místopředsedu dolní komory Radka Vondráčka. Novinářům to po jednání zástupců ANO a ČSSD o uspořádání povolební Sněmovny řekl místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek.

Babiš neuspěl ani u Starostů a nezávislých. Přemlouval nás ke koaliční spolupráci, ale marně, řekl po zhruba hodinové schůzce s Babišem Petr Gazdík, předseda hnutí STAN. „My jsme sdělili, že nejsme připraveni jít s ANO do koalice, oni to vzali na vědomí,“ uvedl Gazdík.

Babiš se proti takové interpretaci setkání ohradil. Babiš před novináři později prohlásil, že ANO starostenské hnutí k ničemu nepřemlouvalo.

Ideologie STAN a ANO jdou podle Gazdíka proti sobě, například ANO usiluje o větší centralizaci a řízení z centra, Starostové naopak chtějí rozhodovat co nejblíže občanovi. Jednání bylo věcné a konstruktivní, podotkl lídr STAN.

Během hodinové debaty ve Sněmovně podle Gazdíka také došlo na téma jednacího řádu dolní komory. Šéfové STAN a ANO se shodli na tom, že komora nemůže při zastoupení devíti stran fungovat stejným způsobem, jako tomu bylo v době, kdy v ní bylo stran třeba o polovinu méně. „Měli bychom najít model, který nebude blokovat jednání Sněmovny víc, než bude zdrávo,“ řekl.

Mezitím zahájil vlastní povolební vyjednávání i předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura. Sešel se už s dvěma stranami, ale neprozradil jejich jména. Schůzku s představiteli vítězného hnutí ANO má naplánovanou na pondělní večer. Kromě programových priorit chce hovořit o tom, jak se vítěz voleb staví k rozdělení funkcí v Poslanecké sněmovně.

Průhonické schůzky s komunisty a Švejnarem

Babišova první nedělní povolební schůzka se odehrála v Průhonicích, kde přivítal předsedu komunistů Vojtěcha Filipa a šéfa dosavadního poslaneckého klubu KSČM Pavla Kováčika. „Vyměnili jsme si názory na uspořádání Sněmovny, a to je vše,“ podotkl předseda ANO.

„Předseda Babiš nás informoval, s kým dalším bude jednat,“ řekl Filip s tím, že nedošlo ani na konkrétní jednání, kdo by se měl stát šéfem Sněmovny.

Poté se šéf ANO setkal s ekonomem Janem Švejnarem, který schůzku nekomentoval. „S volbami to nemělo nic společného, mluvili jsme o školství, vědě a výzkumu. Potřebujeme nějakou reformu,“ prozradil Babiš.

Babiš v sobotu textovou zprávou gratuloval všem lídrům stran, které se dostaly do Sněmovny, a vyzval je k neformálním jednáním o uspořádání dolní komory. Je připraven se sejít s představiteli všech stran, které zasednou ve Sněmovně. „My máme blízko k ODS, ke hnutí STAN i k Pirátům. Samozřejmě i některé programové věci Tomia Okamury jsou pro nás dobré,“ řekl Babiš (více v rozhovoru s šéfem ANO).

Šéf TOP 09 Miroslav Kalousek potvrdil, že Babišovu textovou zprávu dostal. „Termínu se přizpůsobím, ale nemusíme pospíchat, protože naše pozice jsou neměnné. Teď slyším, že se schůzky už konají v Průhonicích. Tam nepojedu v žádném případě, jsem ochoten se sejít v Poslanecké sněmovně,“ uvedl Kalousek, který dlouhodobě vylučuje spolupráci s ANO.

Vyjednávací tým: Babiš a čtyři další

Vyjednávání o uspořádání Sněmovny a a možné vládě povedou kromě Babiše ještě místopředsedové Jaroslav Faltýnek, Petr Vokřál a Richard Brabec a člen předsednictva Radek Vondráček. „Pět lidí jsme zvolili a podle toho, jak budou mít čas, tak se pravděpodobně budu střídat v týmu tří lidí,“ podotkl Babiš.

První jednání by se podle vyjádření místopředsedy strany Faltýnka měla týkat především složení nové Sněmovny. O tom, kdo by mohl být partnerem ve vládě, se představitelé ANO vyjadřovali různě. Někteří chtěli oslovit stávající koaliční partnery ČSSD a lidovce, jiní spolupráci s nimi vylučovali. Špičky ANO také odmítaly koalici s hnutím Svoboda a přímé demokracie nebo komunisty.

„S ČSSD a lidovci by to pro nás byl logický začátek jednání, protože do toho nešťastného jara, do naprosto zbytečného konfliktu ve vládě a vystrčení pana Babiše z vlády, ta vláda nějakou práci myslím udělala,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz místopředseda hnutí a ministr obrany Martin Stropnický (více v rozhovoru se Stropnickým zde).

ANO zatím slyší spíše ne

ANO zvítězilo ve volbách s velkým náskokem před druhou ODS. Získalo téměř třicet procent voličských hlasů a ve Sněmovně tak bude mít 78 poslanců. Vyjednávací pozici ale nemá jednoduchou, protože řada stran krátce po zveřejnění výsledků avizovala, že do vlády s ANO nepůjde.

„V tuto chvíli nemá smysl jednat ani s ANO, kde jsou pan Faltýnek s panem Babišem momentálně stíháni,“ prohlásil předseda Pirátů Ivan Bartoš (povolební vyjádření Pirátů zde).

Představitelé ODS se podle mluvčí Jany Havelkové v neděli na jednání s ANO nechystají. Spolupráci s Babišem občanští demokraté už dříve odmítli. „ODS nebude o sestavení vlády vyjednávat s ANO, KSČM ani extremisty,“ řekl Petr Fiala (více o volebním výsledku ODS zde).

ČSSD, která ve volbách výrazně ztratila, má podle místopředsedy Milana Chovance pro jednání o účasti na vládě dvě podmínky. První je programový průnik, druhou, zda bude ANO trvat na nominaci svého šéfa Andreje Babiše, který je obviněný z dotačního podvodu, na premiéra. (více v článku ČSSD opařil volební propadák).

Šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek s odkazem na vítězné hnutí ANO a jeho předsedu Andreje Babiše připomněl, že lidovci by nešli do vlády, kde by byl trestně stíhaný člověk (více v reakci KDU-ČSL).