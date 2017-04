Povodňová situace se v noci zklidnila. Pohotovost zůstává na Bečvě i Odře

V sobotu ráno kolem 7:30 platila pohotovost na Bečvě v místní části Přerova Dluhonice a v Teplicích nad Bečvou na Přerovsku. V Dluhonicích hladina kulminovala kolem 1:30 na pěti metrech, nyní je zhruba o 15 centimetrů níže. V Teplicích přesáhla Bečva v pátek večer čtyři metry a dosáhla tak třetího povodňového stupně ohrožení, na kterém se udržela až téměř do půlnoci, nyní je hladina na zhruba 330 centimetrech. Druhý povodňový stupeň se v povodí Bečvy drží na stanicích u vodních nádrží Bystřička a Karolinka na Vsetínsku.



Na řece Moravě je bdělost v Kroměříži, ve Spytihněvi na Zlínsku a ve Strážnici na Hodonínsku, kde meteorologové pro sobotní dopoledne varovali před dosažením stupně ohrožení. Desítka prvních stupňů povodňové aktivity zůstává v Moravskoslezském kraji na Odře a v jejím povodí. V jihočeském kraji je nově bdělost na Blanici v Heřmani na Písecku a na Smutné v Ratajích na Táborsku. Na obou se hladina na první povodňový stupeň dostala kolem 3:00.

Podle výstrahy ČHMÚ platí povodňová pohotovost pro celý Zlínský kraj, pro Přerovsko v Olomouckém kraji a většinu Moravskoslezského kraje do sobotních 14:00. Pro Břeclavsko a Hodonínsko v Jihomoravském kraji pohotovostní výstraha trvá do nedělního poledne. Nižší stupeň bdělosti podle meteorologů platí pro Opavsko.

V jižních Čechách zůstávají desítky domácností bez elektřiny

Na jihu Čech zůstává po páteční sněhové kalamitě bez elektřiny několik desítek domácností. Dodávky elektřiny by měla společnost E.ON obnovit během sobotního dopoledne. Kvůli popadaným stromům je nyní zavřená silnice z Vimperka do Husince na Prachaticku. ČTK to řekli mluvčí společnosti E.ON a dispečer Správy a údržby silnic (SÚS) Jihočeského kraje. Na jihočeských silnicích byl v pátek kvůli vytrvalému sněžení a těžkému a mokrému sněhu vyhlášen kalamitní stav, bez proudu bylo v pátek v kraji téměř 20 tisíc domácností.



Během noci na sobotu žádné nové poruchy společnosti E.ON nepřibyly. Nyní zůstávají bez proudu dvě místa: na Prachaticku obce a samoty Křišťanov, Arnoštov, Spálenec, Magdalena a Dolní Sněžná, dohromady pár desítek domácností, a stejný počet v obci Světlík v okrese Český Krumlov. „Tam teď v 07:00 nastupují čety a budou to zprovozňovat, v obou lokalitách bychom měli mít dnes během dopoledních hodin obnovené dodávky,“ řekl mluvčí společnosti E.ON Vladimír Vácha. Většina z 20 tisíc domácností, jež byly 28. dubna bez proudu, měla obnovené dodávky do pátečních 21:00.

Na jihočeských silnicích byl 28. dubna vyhlášen kalamitní stav. Stromy polámané mokrým sněhem způsobily poruchy na distribuční síti a zapříčinily přerušení dodávek elektřiny na mnoha místech v kraji. Situaci E.ON, která po celý den poruchy odstraňovala, komplikovaly nesjízdné silnice, na kterých ležel sníh. Hasiči měli 28. dubna téměř 200 výjezdů. V sobotu ráno jsou silnice v kraji sice mokré, ale s opatrností sjízdné.