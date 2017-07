20 let od ničivých povodní: sto tisíc lidí stále žije v rizikových zónách

Další desetitisíce lidí pak mají v těchto nejrizikovějších oblastech své chalupy či chaty. Jde o experty vytipované lokality, do nichž se velká voda nahrne tak nečekaně a rychle a s takovou silou, že během pár minut se může situace změnit v boj o život. Vody se navíc může přihrnout tolik, že pohltí i střechy domů.

Týká se to několika měst a vesnic na soutoku Labe s Ohří a Vltavou, řetězce obcí podél dolní Berounky, pohraničních městeček na Liberecku, obcí na úpatí Orlických hor či měst na jižní Moravě.

Reportéři MF DNES se podívali na několik míst po celé zemi, která při různých povodních od roku 1997 zažívala nejděsivější chvíle. Většinu dnes chrání protipovodňové stavby, hráze, suché nádrže, nové rybníky. Někde však lidé na dokončení ochrany stále čekají.

Například v Troubkách na Přerovsku, které se staly symbolem povodní roku 1997, zatím stojí jen provizorní val, který navíc obec nechala vybudovat načerno až po dalších záplavách o třináct let později.

Smutným symbolem se následně staly v roce 2002 i Zálezlice na Mělnicku. Velká voda tehdy v obci ničila téměř všechno, na co narazila. Dnes mají Zálezlice půldruhého kilometru dlouhý val, jenž začal vznikat deset let po katastrofě. Měl by ustát i takzvanou pětisetletou povodeň. K obci však patří i nedaleké Kozárovice, jež takovou ochranu nemají.