Povinná výbava je přežitek, míní poslanci. Ministerstvo však změny nechce

Žárovku nebo pojistku si průměrný řidič u moderních aut už sám ani nedokáže vyměnit. Je k tomu potřeba speciální nářadí a zručnost. To samé platí pro vozy s LED reflektory. Ty ani žádné klasické žárovky nemají a poškozené LED moduly prostě zvládnou vyměnit jenom technici v servisu.

Za novou silniční vyhlášku se přimlouvá většina oslovených dopravních expertů. „Technologie se tak změnily, že vyměnit žárovku v autě je problém. Měli bychom se tím zabývat,“ říká předseda dopravního podvýboru ve Sněmovně Jaroslav Foldyna (ČSSD).

„Většina lidí žárovky stejně nechává vyměnit v servisu,“ přidává se další sněmovní dopravní expert Stanislav Huml.

Česko-slovenský unikát

Jak ukázal průzkum časopisu AUTO DNES v jedenácti zemích Evropy, třeba hever a klíč na kola jsou povinné jen v Česku a na Slovensku, jinde ne. Rezervní žárovky po vás určitě nebudou chtít v Německu, Rakousku ani v Itálii.

A česko-slovenským unikátem je i povinnost vozit náhradní pojistky.

Ministerstvo dopravy však vyhlášku v dohledné době měnit nehodlá. „Nechystáme se dělat změny v povinné výbavě a žádný subjekt po tom v připomínkovém řízení ani v poslední době nevolal. My nechceme do vyhlášky sahat, protože lidé jsou na to zvyklí a prvky výbavy tam vozí. Takový názor má i pan ministr,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Zároveň tvrdí, že podle mezinárodních standardů by automobilky měly vyrábět auta tak, aby byla žárovička relativně snadno vyměnitelná.

Naposledy se vyhláška ve velkém měnila v roce 2009, kdy se rozšířil obsah lékárničky, přibyla také reflexní vesta a místo rezervy může mít člověk sadu na opravu kol.

Naopak jsou věci, které v povinné výbavě chybějí, ale oslovení odborníci na motorismus by je tam rádi viděli. Nejčastěji zmiňovali reflexní vesty pro celou posádku nebo hasicí přístroj.