Zaorálek vyzval Babiše, aby zabránil „odplutí“ bytů do daňových rájů

Ministerstvo financí se má podle Zaorálka začít chovat jako vykonavatel většinových práv státu v ČEZ a vstoupit do soudního sporu o byty. Jinak podle něj hrozí, že katastrální úřad už ve čtvrtek převede více než 700 písnických bytů firmě CIB Rent Písnice za 1,3 miliardy korun a lidé, kteří žijí v Písnici, kteří proti tomu protestují, budou mít smůlu.

„Tohle stát neměl připustit. Jednoznačně kompetenci v tom má ministerstvo financí, protože je hlavním akcionářem valné hromady ČEZ,“ řekl Zaorálek. „Soud dokonce vyzval ministerstvo financí, vyzval Českou republiku, aby byla vedlejším účastníkem toho řízení. Proč stát dal stanovisko, že se do toho nezapojí?“ podivil se Zaorálek. A protože narazil u ministra financí Ivana Pilného, obrátil se přímo na Babiše, ať si ministra za ANO „zpacifikuje“.

Podle ministerstva nemá smysl, aby se stát připojil k žalobě nájemníků z Písnice. Tvrdí, že svůj názor mohou u soudu prosadit bez ohledu na účast státu. Zaorálek to ale vidí jinak.

„Vyzývám Andreje Babiše, aby on z titulu své pozice v hnutí ANO pomohl řešit tu situaci a aby vydal takové pokyny a aby ministerstvo financí a příslušný úřad skutečně v těch hodinách, které zbývají, změnily situaci v tom, že stát se přihlásí jako vedlejší účastník řízení do sporu o určení vlastnictví a zároveň požádá o předběžné opatření. To je jediná cesta, kterou můžeme zabránit tomu, aby ty byty odpluly do daňových rájů,“ prohlásil Zaorálek.

„V této chvíli není čas jezdit a rozdávat knihy. Je třeba se probudit ze sna a skutečně konat,“ popíchl Babiše. „Jde o to nežvanit a konat,“ řekl také Zaorálek, jemuž naslouchala skupina občanů z pražské městské části Písnice, kteří za ním dorazili do sídla ČSSD v centru Prahy v Lidovém domě.

Za nadvládu ČEZ odpovídá Sobotka, opáčil Babiš

Babiš Zaorálkovu výzvu odmítl, za situaci podle něj nesou vinu premiér Bohuslav Sobotka a ostatní členové vlády z ČSSD. „Hned poté, co mě premiér vykopl z vlády, získal management ČEZ absolutní moc a zavázal vládu, že si může dělat úplně, co chce, a vláda ani ministerstvo financí jim nesmí do ničeho mluvit. Za nadvládu ČEZ nese odpovědnost premiér a jeho ministři z ČSSD,“ reagoval pro ČTK Babiš.

Premiéra Sobotku také označil za loutku energetické společnosti. Babiš tvrdí, že byty v Písnici řešil dlouho a potkával se s nájemníky. „A co udělal premiér? A pan Zaorálek pro tyhle lidi? Nic. Dělají tiskovky a vykřikují nesmysly,“ uvedl.

Společnosti CIB skončila v nedávném tendru na prodej bytů druhá. Získala je poté, co vítěz, firma Kennial patřící do skupiny Arca Capital podnikatele Pavola Krúpy, od koupě ustoupila kvůli určovací žalobě nájemníků. Obyvatelům bytů vadí to, že ČEZ nenabídl byty k odprodeji přímo jim.

„My už rok se snažíme oslovit ČEZ i všechny politiky, my ty byty nechceme zadarmo. Bojujeme za své domovy,“ řekla ve středu Magdaléna Vlková, která v Písnici bydlí a která také dorazila za Zaorálkem do Lidového domu.