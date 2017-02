Češi plánují moderní „muzeum“ totalit. Inspirací je izraelský Jad Vašem

Centrum ponese název Institut Paměti národa. Za jeho přípravou stojí nezisková organizace Post Bellum, která už šestnáct let provozuje velkou internetovou sbírku příběhů lidí, na kterých se totalitní režimy podepsaly.

V projektovém týmu jsou například spisovatel Jiří Stránský, ředitel Židovského muzea Leo Pavlát, metodik vzdělávání Jaroslav Pinkas či historik Jan Synek z Ústavu pro studium totalitních režimů. Podílejí se také podnikatelé Jan Dobrovský a Petr Pudil.

Úmyslem je vybudování veřejně přístupné expozice, která dokáže zkušenosti lidí s totalitními režimy - a příběhy těchto lidí - zprostředkovat s využitím nových technologií a co nejpřístupnější formou. Tedy tak, aby centrum oslovilo mladou generaci a například i zahraniční turisty. Inspirací podle Post Bellum je například berlínské Topography of Terror nebo izraelský památník holokaustu Jad Vašem. Jejich obdoba podle Post Bellum v Česku schází.

„Seznámení se s minulostí této společnosti otvírá prostor pro pochopení přítomnosti a částečně oživuje schopnost předvídat a připravovat se na budoucnost, vážit si a chránit principy liberální demokracie a svobody,“ uvádí Post Bellum v krátké prezentaci projektu.

Žádné „vitríny s odznáčky“

Ten bude zároveň od začátku stavěný jinak než jako klasické „muzeum“. „Nelíbí se nám vitríny s odznáčky a dobovými uniformami nebo umělá bitevní pole jak od Marolda. Sázíme na multimediální zážitkovou výstavu, která naši minulost bude vyprávět prostřednictvím vzpomínek konkrétních lidí. Chceme drama zasahující naše smysly, audio a video projekce, virtuální technologie, dotykové obrazovky, které nám budou vyprávět příběhy,“ uvedl ředitel Post Bellum Mikuláš Kroupa.

Pět let stará myšlenka Projekt Institutu paměti národa pochází z roku 2012. Charakterizovat ho mají multimediální expozice, konání besed s pamětníky či vzdělávacích programů pro mládež, profesní rozvoj pedagogů či zážitkové workshopy. Součástí mají být i archiv, studovna a dokumentační centrum.

Expozice v centru mají být proměnlivé, aby lidé měli důvod se vracet a seznámit se s více příběhy ze století zasaženém dvěma totalitními režimy.

Podle Kroupy patřilo mezi motivace založení centra i evropská „politická krize, kterou jsme tu neměli od roku 1989“.

„Ohrožuje nás sílící populismus, nedemokratický režim v Rusku i uprchlická krize, kterou využívají extrémistické politické proudy. Proti tomu se lze bránit vzděláváním a pohledem do minulosti. Dozvíme se, jak se s podobnými krizemi vypořádávali naši předkové. A v tom by měl sehrát nemalou roli právě institut,“ rozvedl šéf Post Bellum důvody, které myšlenku podnítily.

Symbolicky do 28. října 2017, tedy k 99. výročí vzniku samostatného Československa, chce projektový tým mít vytipovaný seznam možných lokací, podobu expozic a vzdělávacích programů a koncept financování. Jednou z možností, kde by institut mohl sídlit, jsou prostory pod bývalým Stalinovým pomníkem na Letné. Rok po vzniku projektové dokumentace by se podle plánů tvůrců mohlo začít stavět a po dalším roce otevřít.