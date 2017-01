Nejvíce získá na poslaneckých náhradách KSČM, za rok 10 milionů

Poslanci mají k dispozici celkem sedm druhů náhrad, které mají minimalizovat jejich výdaje při výkonu poslanecké funkce. Nejúspěšnější z nich jsou v jejich čerpání poslanci z řad komunistů. Portál iDNES.cz už ve středu publikoval přehled, který ukázal, že nejlépe si ze všech poslanců v utrácení veřejných peněz vedl René Číp z KSČM.

Předloni Číp vyčerpal částku 1 769 441 korun. Hned za ním jsou jeho dva komunističtí kolegové - Leo Luzar s 1 739 906 korunami a Milada Halíková s 1 725 337 Kč. Jejich vysoké výdaje souvisí s tím, kde poslanci bydlí, kde mají kancelář a odkud jezdí do práce. Každý poslanec tak má k dispozici jinou sumu (více zde). Číp i Luzar jsou z Ostravy.

SPECIÁL: Jak poslanci čerpali náhrady v roce 2015 Redakce iDNES.cz získala přehled všech náhrad, které poslanci dostávají. Většina dokáže nabízené možnosti vyčerpat na maximum. Podívejte se, jak poslanci čerpali náhrady na ubytování, telefony či asistenty. Částky jsou uváděny v průměru za měsíc.

Srovnání náhrad ale v případě komunistů ukázalo také na další zajímavý fakt. Na jejich vyplácení totiž vydělává často i rodná KSČM. Její poslanci si totiž často pronajímají kanceláře v budovách, které patří právě komunistické straně. Chová se tak přesně jedenatřicet z celkových třiatřiceti zákonodárců, kteří za KSČM zasedají ve Sněmovně.

Komunistické budovy budou asi navíc výrazně dražší než ty, v nichž mají kanceláře ostatní poslanci. Například poslankyně Věra Kovářová z TOP 09 si pronajímá svou kancelář v Berouně za 6 tisíc korun, průměrný komunistický poslanec za svůj pronájem každý měsíc vyčerpá o dvacet tisíc korun více.

Důsledkem toho je, že 31 komunistických poslanců dostává v rámci náhrad na kanceláře maximální možnou částku. Mezi ostatními více než 160 poslanci to samé platí pouze o osmi dalších.

„Žádná pravidla o tom, že poslanci musí mít kanceláře v budovách KSČM, stanovena nemáme,“ odmítá však Miroslava Vostrá, komunistická poslankyně, která má na starosti stranické finance.

Nicméně komunisté si tímto způsobem přijdou na více než 10 milionů korun ročně. Pronajímáním kanceláří vlastním poslancům si však vydělávají i ostatní strany. Týká se to například sociálních demokratů, kteří takto do strany každý rok naposílají okolo tří milionů korun, a lidovců, u nichž je to něco málo přes milion. Ostatní strany tento druh příjmů nemají.