Poslanci zvýšili příspěvek pro firmy zaměstnávající zdravotně postižené

Příspěvky budou moci v souvislosti s růstem minimální mzdy dosáhnout až 9500 korun měsíčně místo nynějších 8800 korun.

Pro přijetí zákona bylo 117 poslanců ze 132 přítomných, nikdo nebyl proti.

Na příspěvky má nárok zaměstnavatel, který zaměstnává na chráněných pracovních místech víc než polovinu lidí ze zdravotním postižením z celkového počtu pracovníků.

Zvýšení této dotace má kompenzovat růst minimální mzdy na 11 tisíc korun měsíčně. Zaměstnavatelé s více než padesáti procenty osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců by se bez změny výše příspěvku potýkali podle ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové se zvýšením osobních nákladů na tyto pracovníky a mohlo by se stát, že by je radši propustili.