Pilný a Marksová se střetli o příspěvek na zaměstnávání postižených

Snižuje to podle něj šanci na vyšší nárůst platů, Marksová to však odmítla. „Asi chcete, aby v této zemi lidé s určitými znevýhodněními pracovali, a ne aby jen pobírali dávky a seděli doma,“ řekla v úterý poslancům ministryně práce a sociálních věcí a většina z nich se přiklonila na její stranu. Pro novelu zákona o zaměstnanosti bylo 88 ze 156 přítomných, proti bylo ANO, komunisté se většinou zdrželi (hlasování jednotlivých poslanců zde).

Poslanci přitom původně schválili navýšení příspěvku zaměstnavatelům na mzdy handicapovaných pracovníků na 10 500 korun měsíčně, senátoři se rozhodli být štědřejší, přihodili další navýšení a většina přítomných poslanců se k jejich návrhu přiklonila.

Podle místopředsedkyně Senátu za KDU-ČSL Miluše Horské má navýšení příspěvku, které ještě musí potvrdit prezident Miloš Zeman, jinak zákon spadne kvůli volbám pod stůl, předejít nežádoucímu snížení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením.

Nová pravidla mají ale přinést také zpřísnění, a to pro nemocné nezaměstnané, kteří by měli dodržovat stejný režim jako pracovníci na nemocenské. Směli by tak na vycházky jen v určitou dobu a úřadu práce by také doručovali neschopenku.