PŘÍMÝ PŘENOS: Psal vám to snad norek? Poslanci se přou o zákaz kožešinových farem

„Zkusil si někdo z vás, dámy a pánové, na chvíli vlézt do klece, která je teď na Malostranském náměstí? Já ne, protože nejsem masochista a dovedu si živě představit, co zvířata v takové kleci celý život prožívají. Ale mohli bychom to zkusit. Musíme přece vědět, co zvířata prožívají, taková liška nebo norek, kteří tam jsou chovaní jenom kvůli prostopášnosti, rozkoši nebo nesmyslné parádivosti, řekla před tím také ve svém projevu Zelienková.

Zvířata by se podle ní neměla týrat kvůli zvrácené módě norkových či liščích kožichů a přišly na to podle ní i mnohé celebrity. Klec pro zvířata chovaná na kožešiny označila za symbol středověkého pranýře.



Jana Pastuchová z klubu ANO, odkud Zelienková přestoupila do TOP 09, vyčetla bývalé kolegyni, že byla u toho, když si ona sama kupovala kožich, za jejichž zákaz fakticky agituje. Zelienková jí opáčila, že šlo o kožich umělý a že by si nikdy nekoupila pravý, jaký kupuje šéf ANO Andrej Babiš své manželce.

„Je to byznys, který nepatří do jednadvacátého století,“ podpořil zákaz chovu norků či lišek kvůli kožichům Jiří Koubek z klubu TOP 09.

Chodím střílet lišky, kvůli rovnováze, říkala komunistka

„Nemám ve skříni norkový kožich,“ zahájila své vystoupení komunistka Zuzka Rujbrová. Pak ale dodala, že má ve skříni pušky, se kterými chodí střílet lišky, aby se v přírodě udržela rovnováha. „Snažme se, aby se udržela rovnováha, třeba dojde i na Babišova kuřata,“ ironizovala komunistka návrh zakázat farmy s kožešinovými zvířaty.

Poslanci si vybírají z několika pozměňovacích návrhů, kdy přesně budou kožešinové farmy zakázány. Největší šanci na přijetí má podle vyjádření poslanců napříč stranami návrh, kompromis který kožešinové farmy uzavře od 31. ledna 2019 a zároveň umožňuje chovatelům zažádat si o opodstatněné finanční kompenzace.

Další z navržených variant, o nichž se bude hlasovat, by prodloužila konec farem až do roku 2021, ale zahrnuje motivační příspěvek pro chovatele, kteří ukončí činnost v roce 2019. Poslanec Josef Kott z ANO navrhl konec těchto farem až k 31. prosinci 2022. Šéf ANO Andrej Babiš se od toho distancoval.