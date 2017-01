Poslanci odmítli skokový růst autorských poplatků i platby za kopírování

„Je zamezeno skokovému zdražení o padesát procent, které kolektivní správci plánovali, třeba Ochranný svaz autorský (OSA), to považuji za velký úspěch, protože by to jinak znamenalo likvidaci venkovského kulturního a spolkového života,“ radoval se po hlasování o zákoně místopředseda Sněmovny a šéf hnutí STAN Petr Gazdík.

Představa, že třeba hasiči zaplatí tisíce za autorské poplatky u jakéhokoli obecního plesu, byla podle něj úplně šílená. „To samé se týká živnostníků. Na ně dopadla EET. a představa, že jim OSA a Dilia o polovinu zvýší poplatky za autorská práva za to, že využívají rozhlasové a televizní přijímače, je nemravná. Inflace ji minimální,“ podotkl Gazdík.

Připravujeme podrobnosti.