Poslanci vyšetřovali úniky. Policie nyní zkoumá, zda jim něco neuniklo

„Komise ukázala na problém, o kterém jsme věděli. Nejenže úniky ničí demokratický vývoj, ale ničí lidem i soukromí,“ řekl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, když v úterý poslanecká komise pro úniky informací, jejímž byl členem, prezentovala své výsledky. Stanjura a jeho kolegové však sami budou muset vysvětlovat, zda z jejich komise neunikaly citlivé informace. Jakkoli bizarně to zní.

Brunclík, který byl jedním z lidí, jež komise pro vyšetřování úniků vyslechla, podal o víkendu trestní oznámení. Tvrdí totiž, že se informace, které poslancům řekl, dostaly k novinářům.

„Dělali na mě (poslanecká komise – pozn. red.) ramena ohledně kontaktů a došlo i na Hájka (Stanislava Hájka – bývalého policistu, který měl vazby na lidi z okolí podnikatele Ivo Rittiga – pozn. red.) a já jim odrecitoval, jak to bylo. To se nikde nikdy neprezentovalo a najednou mi volá novinář a všechno ví. Tak jsem šel a podal trestní oznámení,“ řekl Brunclík MF DNES.

„Když jsem to telefonoval Plíškovi (předseda komise Martin Plíšek, TOP 09 – pozn. red.), tak dělal, že se to komise netýká,“ dodal Brunclík.

To by se možná někomu hodilo

Poslanec Plíšek tvrdí, že výpovědi před komisí byly celou dobu v trezoru a nikdo k nim neměl přístup. „Odmítám, že by informace šly z komise,“ řekl Plíšek.

To, že by policie začala kvůli únikům vyšetřovat také jeho nebo další poslance z komise, si nepřipouští. „Myslím, že snad ani nebude. To by se možná někomu hodilo,“ říká Martin Plíšek.

Komise, kterou vedl, měla sedm členů. Vyslechla celkem šestadvacet svědků, mezi nimi například i premiéra Bohuslava Sobotku nebo bývalého šéfa fotbalové asociace Miroslava Peltu.

Nakonec nedošla k závěru, že by měla na někoho podávat trestní oznámení. Z jejích závěrů vyplývá, že by však mělo dojít ke změně zákona o státním zastupitelství.

Podle představy poslanců by měl vzniknout specializovaný útvar, který bude vyšetřovat a stíhat trestné činy spáchané státními zástupci. Žalobci i policisté by pak měli ukládat záznamy o kontaktu se zástupci médií do trestního spisu.

Komise vznikla poté, co se na internetu objevily tajně pořízené nahrávky předsedy hnutí ANO Andreje Babiše.