Poslanci se hádali o Írán. Grospiče zajímalo, zda jsme polokolonie USA

„Důvod, pro který byl zákon zakazující veškeré dodávky pro jadernou elektrárnu Búšehr, pominul,“ řekl poslancům ministr průmyslu Jana Mládek z ČSSD. „Po zrušení zákona budou moci čeští podnikatelé, stejně jako již nyní mohou podnikatelé v jiných členských státech, vyvážet do předmětné oblasti zboží nepodléhající kontrolním režimům volně a v případě zboží podléhajícího kontrolním režimům za podmínek stanovených unijním právem,“ obhajoval vládní návrh Mládek.

„Zrušení zákona o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr je žádoucí,“ prohlásil také ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. „Máme zájem na spolupráci s Íránem v jaderné oblasti, protože pokud se tohle bude dařit, bude to posilovat mezinárodní důvěru a jde o výlučně mírový charakter íránského jaderného programu, ve kterém chceme participovat,“ uvedl šéf diplomacie.

Proti tomu se však ostře ohradil poslanec ANO Zdeněk Soukup. „Nechci, aby se nebezpečný materiál, jakým je odpad, který vzniká právě v jaderných elektrárnách ruského typu, dostal do nepovolaných rukou. A to v Íránu stejně jako v dalších zemích Blízkého a Středního východu hrozí. Nevíte, co se tam stane zítra,“ oponoval vládní návrhu poslanec rovněž vládního ANO.

Před ukvapeností v rozhodování varovala i Jana Černochová z ODS. „Pokud jsme jako Česká republika součástí kolektivních smluv mezi Spojenými státy a mezi Českou republikou anebo mezi Českou republikou a Evropskou unií – mám na mysli Evropskou unii a Severoatlantickou alianci –, tak si myslím, že je vhodné netlačit na pilu a vyčkat, jaký další vývoj ve vztazích mezi státy z toho stejného civilizačního pásma, do kterého patříme, a mezi Íránem... jaké ty vztahy v budoucnu budou,“ řekla Černochová.

Stanislav Grospič (KSČM)

Komunista Stanislav Grospič hájil vládní návrh zákona poukazem na to, že Česko je svrchovaným samostatným státem a může prosazovat vlastní obchodní zájmy. „Nebo můžeme vykročit cestou, že se skutečně přihlásíme plně a hrdě k tomu, že Česká republika je polokolonií vázanou na závazky Evropské unie, Spolkové republiky Německo a nebo potažmo americké administrativy,“ uvedl Grospič.

Ministr průmyslu Mládek přesvědčoval poslance, že Írán první blok jaderné elektrárny v Búšehru již nyní provozuje. „To znamená, že jestli bude provozovat jeden blok, dva bloky nebo tři bloky, tak to nic nezmění na tom riziku, že z toho někdo bude vyrábět špinavou bombu,“ řekl Mládek. „My dnes máme kontrolní mechanismy, díky kterým víme, že Írán nebude vyvíjet atomovou bombu,“ přesvědčoval poslance Zaorálek.

Podle Černochové z ODS však vláda nemá vůbec jasno v tom, jestli je náš spojenec Irák nebo Írán, jestli to je Izrael nebo Írán a jestli to je USA nebo Írán. Odpůrcům zákona se podařilo zabránit tomu, aby zákon vláda ve středu prosadila během jediného dne – Černochová jménem ODS a TOP 09 takový postup vetovala. Sociálním demokratům a komunistům se však zatím nepodařilo protlačit zákon ani do dalšího parlamentního čtení.