Politici se hádali o zadlužování. Zlikvidujete obce, vyčetl vládě senátor

„V tomto zákoně naprosto nesmyslně nařizujeme obcím, aby neinvestovaly v jednom roce více, než je 60 procent jejich příjmů. Přece ty obce, zejména malé obce přestanou fungovat. Jak zainvestují kanalizaci? Jak zainvestují opravu školy? Jak zainvestují výstavbu haly, jak zainvestují opravu silnice? To nejde. Ve všech těchto případech u malých obcí dojde k tomu, že si půjčí vždycky více, než je jejich roční rozpočet,“ řekl poslancům senátor opoziční ODS a místopředseda strany Miloš Vystrčil.

Právě proto zamítnutí návrhu podpořilo v Senátu 63 ze 67 senátorů včetně zástupců ANO. A dokonce senátoři za ČSSD vystupovali s tím, že se obrátí na Ústavní soud, pokud poslanci veto Senátu přehlasují.

Návrh zákona počítá s tím, že pokud zadlužení veřejných rozpočtů překročí 55 procent hrubého domácího produktu, vláda a další úřady by musely přijmout nápravná opatření. Zatímco vláda by pak musela předložit návrhy státního rozpočtu tak, aby pouze vedly k dlouhodobě udržitelnému stavu veřejných financí, obce a další instituce by musely mít rozpočty přinejmenším vyrovnané.

„Zákon není protiústavní,“ namítal Babiš. „Je to lež, že to je likvidační pro obce. Všichni žijeme z daní,“ řekl ministr financí před poslanci. Argumentoval, že do parlamentu poslal stejný zákon, jaký připravovala pravice, když byla u moci.