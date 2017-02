Tatínci budou moci na sedm dnů na placenou otcovskou, poslanci na to kývli

Muži si budou moci vybrat sedm dní placeného volna do šesti týdnů od narození potomka. Z odváděného nemocenského pojištění budou dostávat stejně jako žena na mateřské sedmdesát procent vyměřovacího základu svého příjmu.

Zákon, aby začal platit, musí ještě schválit Senát a podepsat prezident Miloš Zeman. Pro novelu hlasovalo 103 ze 146 přítomných poslanců z ČSSD, ANO, KDU-ČSL, KSČM a Úsvitu (jak hlasovali konkrétní poslanci, najdete zde).

„Už teď se chodí mladí rodiče na otcovskou ptát na úřady práce,“ řekla ve Sněmovně před hlasováním o zákonu ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová z ČSSD. „Je to na podporu mladých rodin a porodnosti,“ uvedl komunistický poslanec Miroslav Opálka.

Hlasování poslanců o otcovské

„Zavedení nové dávky není úplně naším cílem, já osobně budu hlasovat proti,“ řekla Radka Maxová z hnutí ANO. Otcovská by podle ní stála 800 milionů korun ročně, a i když se nyní ekonomice daří, nemusí to trvat věčně. Pak je podle Maxové otázkou, kde se na to budou hledat peníze. Poslankyně se tak zdržela hlasování, většina jejích kolegů z poslaneckého klubu se však vyslovila pro otcovskou.

„Žádný racionální důvod k tomu není, vyrobíme jen problém zaměstnavatelům a zatížíme státní rozpočet,“ oponoval záměru zavedení otcovské šéf klubu opoziční ODS Zbyněk Stanjura. „Je mnohem jednodušší zavést novou dávku, než ji pak zastavit. Je nás tady dost, abychom zabránili vzniku nových sociálních dávek,“ řekl Stanjura.

„Co se týče otcovské dovolené, tak jak je navržena, s tím TOP 09 nesouhlasí,“ řekla také v rozpravě poslankyně Gabriela Pecková z TOP 09. Šéf TOP 09 Miroslav Kalousek poslancům v reakci na Stanjurovo vystoupení připomněl, že první politik, který zavedení placené otcovské prosazoval, byl bývalý šéf občanských demokratů Petr Nečas, když byl ještě ministrem práce a sociálních věcí.