Cizinci jako nevolníci. Poslanci řešili jejich diskriminaci při práci

Toho podle ní někteří zaměstnavatelé využívají k tlaku na zahraniční zaměstnance v některých profesích, aby strpěli i velmi nedůstojné pracovní podmínky, strpěli nadměrné přesčasy, nedodržení práva na odpočinek po práci či to, že kývnou na to, že dostávají jiné částky, než mají oficiálně na výplatnici.

„Je to pro ně situace téměř neřešitelná. Když totiž zaměstnavatel oznámí na ministerstvo vnitra ukončení pracovního poměru, končí jim povolení k zaměstnání a jsou v pasti, protože musí vycestovat. To vytváří podmínky pro to, aby docházelo k porušování zákoníku práce, a ti lidé se navíc bojí spolupráce s policií,“ řekla poslancům Faltová při projednávání bodu „Informace na téma diskriminace žen migrantek na trhu práce a možná řešení“.

Její kolegyně Petra Ezzedine řekla poslancům, že ačkoli mezi migranty, kteří přicházejí do Česka za prací, převažují téměř ve dvou třetinách muži, v případě některých zemí mimo Evropskou unii, jsou to ženy, jichž je více. „Nadprůměrné zastoupení žen je u zaměstnanců z Běloruska, Ruska, Mongolska i Kazachstánu,“ řekla. Ženy nacházejí uplatnění ve službách, v textilním průmyslu, v pásové montážní výrobě, ale i ve zdravotnictví a jako ošetřovatelky v domácnostech.

„Nemáme dostatek institucí, které by poskytly vhodnou péči institucionální o české seniory, začíná se formovat nový typ nájemné péče v domácnosti, kde migrantky dlouhodobě žijí v té domácnosti a pečují o seniory,“ uvedla Ezzedine.

Problém je ale v tom, že když ženy-cizinky pracují v domácnostech jako chůvy či ošetřovatelky, dochází tam k porušování zákoníku práce z hlediska práva na odpočinek. „Nemají soukromí, bydlí v průchozím pokoji a musí být 24 hodin rodinám k dispozici, tak je i nabízejí agentury,“ řekla Faltová.

„Tady budeme mít dost práce,“ glosovala vystoupení obou žen šéfka stálé komise pro rodinu Radka Maxová z ANO. S tím, že do parlamentu budou na další jednání komise pozváni zástupci Inspekce práce a ministerstva zahraničí, aby s nimi poslanci prodiskutovali informace, které od Sdružení pro integraci a migraci, dostali, a jak zjednat nápravu.

„Měla by zrušit závislost cizince na zaměstnavateli,“ doporučuje Faltová. Když totiž člověk chce přicestovat, aby v Česku mohl pracovat, musí mít nalezeného zaměstnavatele. Jenže když není propuštěn z organizačních důvodů, dostane lhůtu maximálně 60 dnů, obvykle kratší, aby opustil území České republiky, ale nemůže už v této lhůtě hledat jinou práci.

„Dostane výjezdní příkaz, musí vycestovat a pokud by chtěl znovu přijet, tak znovu žádat na ambasádě o zaměstnaneckou kartu,“ popsala Faltová. Změna by podle ní měla spočívat tom, že když je cizinec propuštěn i z jiných důvodů, měl by dostat lhůtu do 90 dnů, aby si mohl najít jiné místo. „Dlouhodobě tady není politická vůle, aby se chránila práva cizinců. V současné politické situaci to není tak, že by některý z politiků chtěl vystoupit,“ řekla iDNES.cz ve Sněmovně z nevládní organizace Sdružení pro integraci a migraci.