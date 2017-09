Poslanci se neshodli ani na tom, kolik zákonů během čtyř let schválili

Když se iDNES.cz ptal, o čem to vypovídá, premiér Bohuslav Sobotka to označil za ilustraci toho, že celá Sněmovna se na něčem stoprocentně shodne málokdy.

S nejvyšším číslem přišel šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura a vyhodnotil výsledek slovy, že nových zákonů je příliš. „Sněmovna schválila celkem neuvěřitelných 379 zákonů, to je 95 ročně, skoro dva týdně. To není dobré pro nikoho, každý může posoudit, zda jsme schopni zvládnout dvakrát týdně novou normu,“ řekl.

Šéf klubu ANO Jaroslav Faltýnek „stachanovsky“ chválil Sněmovnu, že pracovala více dnů, než v minulém volebním období, ale když se ho iDNES.cz dotázal, zda méně nemůže být někdy více, připustil, že ano. „Pro nás není důležitý ten počet, ale klíčové je, že se podařilo prosadit zákony, o kterých předchozí vlády pouze diskutovaly,“ řekl.

Šéfa klubu ČSSD Romana Sklenáka nepřekvapilo, že novináři během tiskových konferencí ostatních stran slyšeli už dvě jiná čísla. „Možná je to příznačné, ale věřím, že když to ověříte vy, nebo někdo jiný, tak zjistíte, že pravdu mám já,“ žertoval. Podle něj to bylo 354 zákonů.

Po pár desítkách minut přišel za reportérem iDNES.cz s dotazem, jak to tedy je. Na webových stránkách Sněmovny je přehled předložených zákonů, kde je možné si návrhy filtrovat podle toho, které prošly Sněmovnou, Senátem či které vrátil prezident. „Tam to je ale také špatně,“ řekl Sklenák. Premiér Sobotka věří, že správné číslo, než volební období skončí, zjistí.