Poslanci navrhli zakotvit právo na zbraň. Kvůli bezpečnosti, Bruselu navzdory

Nápad inicioval ministr vnitra a první místopředseda ČSSD Milan Chovanec, který kvůli propagaci své myšlenky i natočil a na kanál YouTube umístil video nazvané „Bezpečná země, nebo Divoký západ?“, kde zapózoval s puškou.

„Důvodem je to, že se v Evropě zhoršuje bezpečnostní situace, ale také jde o směrnici Evropské komise, která se pokouší část držitelů zbraní odzbrojit, což je naprosto nesmyslné. Legální držitelé zbraní, kteří jsou proškolení, se stanou součástí bezpečnosti země, budou se do ní zapojovat stejně, jako se do ní zapojují aktivní zálohy české armády,“ vysvětluje Chovanec.



Pod návrh se podepsali i třeba šéf sněmovního výboru pro bezpečnost Roman Váňa z ČSSD, poslankyně za ODS a starostka Prahy 2 Jana Černochová a řada poslanců jak vládního hnutí ANO, tak opozičních komunistů. Má tedy šanci získat širokou podporu napříč parlamentem. Novelu ústavního zákona teď posoudí vláda. Aby byla přijata, bude ale nutná třípětinová většina v obou komorách parlamentu.



Chovancovi vadí snaha „odzbrojit“ některé občany

„Ústavní zákon, který řeší držení zbraní, je jednou z cest, která bude chránit občany České republiky,“ říká Chovanec ve videu, které natočil na podporu návrhu.

„Nechceme zvýšit počet zbraní mezi lidmi a nechceme ani zjednodušit přístup k nim. I nadále budou platit velmi přísná pravidla pro ty, kdo chtějí zbraň získat. A i nadále bude platit, že ten, kdo použije zbraň mimo nutnou obranu nebo v krajní nouzi, bude trestán,“ uvedl ve svém videu na YouTube.

Snaha Bruselu odzbrojit některé občany, kteří doteď drží zbraň legálně, podle něj snahu o úpravu zákona urychlila. „Opatření Evropské komise může terorismu pomoci, než aby mu ublížilo,“ uvedl ministr vnitra, který snahu o prosazení úpravy ústavního zákona o bezpečnosti avizoval již dříve.

V navržené změně ústavního zákona se doslova píše, že občané České republiky mají právo nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo, přičemž toto právo může být zákonem omezeno a mohou být stanoveny další podmínky, je-li to nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, veřejného pořádku a bezpečnosti, životů a zdraví nebo pro předcházení trestným činům.

Návrh poslanců odkazuje na to, že držení zbraní má napomoci k plnění úkolů, které již nyní definuje ústavní zákon o bezpečnosti ČR. Návrh pětatřiceti poslanců odkazuje na paragraf platného zákona, který doslova říká: „Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost, územní celistvost, demokratické základy České republiky nebo ve značném rozsahu vnitřní pořádek a bezpečnost, životy a zdraví, majetkové hodnoty nebo životní prostředí anebo je-li třeba plnit mezinárodní závazky o společné obraně, může se vyhlásit podle intenzity, územního rozsahu a charakteru situace nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav.“

Na začátku roku mělo v Česku zbrojní průkaz více než 300 tisíc obyvatel. Úřady ke stejnému datu registrovaly více než 800 tisíc zbraní všech kategorií, z nichž více než 350 tisíc představovaly zbraně podléhající povolení, které by mohly být použity k ochraně života zdraví nebo majetku.