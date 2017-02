Státní podniky zřejmě dostanou výjimku z povinnosti zveřejňovat smlouvy

Původně přišel ministr zemědělství Marian Jurečka z KDU-ČSL s tím, že výjimku má dostat národní podnik Budvar, ale právě tento Jurečkův návrh strhl lavinu.

Hospodářský výbor přišel s tím, že by z povinnosti zveřejňovat uzavřené smlouvy měly být vyňaty státní podniky a 85 poslanců ČSSD, ODS, KSČM plus jeden lidovec a jeden nezařazený takovou výjimku podpořili. Prošlo to takto až na pátý pokus. Vždy se totiž našel někdo, kdo své předchozí vlastní hlasování zpochybnil.

Ústavně-právní výbor usiluje o tom vyjmout smlouvy vysokých škol a veřejných výzkumných institucí, poslanec Lukáš Pleticha z ČSSD chtěl prosadit výjimku i pro poskytovatele zdravotní péče, ale neuspěl.

„Ten registr svou roli už osm měsíců plní,“ bránil před tím ve Sněmovně registr smluv jeden z otců zákona, poslanec Jan Farský z hnutí Starostové a nezávislí.

„Pokud jsme se rozhodli, že ho chceme, tak ho nedělejme nefunkční,“ apeloval na poslance také šéf opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek.

Martin Komárek z hnutí ANO řekl, že svými slovy Kalouska, ostrého kritika hnutí ANO, asi nepotěší. „Myslím, že jste to řekl naprosto přesně,“ pochválil pak Komárek lídra opoziční TOP 09.

Poslanci přitom v listopadu 2015 odhlasovali, že státní úřady, ale i téměř všechny firmy, kde má stát, kraje či obce většinu - výjimku dostal ČEZ - mají povinnost zveřejňovat smlouvy nad 50 tisíc korun v internetovém registru, jinak nebudou platné. Pro zákon, ve kterém jde o lepší kontrolu nad 600 miliardami korun z veřejných peněz, hlasovali poslanci ze všech politických stran s výjimkou KSČM (více čtěte zde).