Unikli peklu. Dvanáct Portugalců se před ohněm skrylo v nádrži

Obyvatelé vesnice Nodeirinho neměli moc na výběr. Plameny byly všude, a tak jen seděli a čekali v relativním bezpečí nádrže. „Kdyby nebylo té nádrže, všichni bychom zemřeli. Bylo to hrozné, jako z hororu,“ citoval web BBC ženu, která s nápadem ukrýt se v nádrži přišla.

Maria do Céu Silvaová se snažila ochránit svou 85letou nemohoucí matku. Původně ji chtěla dát do dodávky, ale matka se do ní nebyla schopná dostat. Poté prý dceři řekla, ať ji „nechá umřít na zemi“. Tehdy ji to napadlo.

S pomocí syna matku dostala do nádrže. Zachránila tak také svého 81letého otce a další děti a staré občany z vesnice. O mnoho příbuzných a přátel ale přišla.

V Nodeirinho bylo podle portugalského listu Correio da Manhã nalezeno deset těl. Vesnice leží v nejvíce zasažené oblasti, jen zhruba dva kilometry od silnice N236, kterou portugalská média popisují jako „silnici smrti“. V autech tam uhořelo třicet lidí a dalších 17 těl leželo vedle vozů na zemi.

Maria de Fátima Nunes byla s manželem v době požáru zrovna na státní silnici. I jejich auto zasáhl oheň, oba mají popáleniny. „Hořící špičky borovic padaly na auta. Oheň přicházel ze všech stran. Auta bourala jedno do druhého, jak se lidé snažili utéct,“ uvedla Portugalka, která viděla ve zpětném zrcátku, jak oheň strávil pár jedoucí hned za nimi.

„Oheň se nešířil po zemi, ale vzduchem, po vrcholcích stromů. Během pěti minut bylo všechno v desetikilometrovém okolí v plamenech,“ popsal bleskové šíření ohně Virgilio Godinho z vesnice Figueiro.



Požár podle policie zažehl blesk. Živel zabil celkem 64 lidí a dalších 135 zranil. Mnoho lidí zemřelo v autech, jež uvázla v ohnivé pasti na silnici při pokusu o útěk z lesnaté oblasti Pedrógo Grande, která je pokrytá eukalypty a borovicemi. Zatím poslední obětí je 40letý hasič, který zahynul v nemocnici.

S požáry, které se navzdory lehkému dešti nedaří uhasit, doposud bojuje více než 1 000 hasičů. Podle BBC dostali pod kontrolu 70 procent plamenů, úřady jsou však zatím opatrné. V úterý by měly teploty vystoupat až k 38 stupňům, což by spolu s čerstvým větrem mohlo požáry opět rozdmýchat.