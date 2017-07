Brusel zahájil řízení s Polskem kvůli soudní reformě, hrozí mu sankce

Komise podle agentury AFP dala Varšavě měsíc na to, aby odpověděla na spuštění zmíněné procedury, která by mohla vést k finančním sankcím.

Polský prezident Andrzej Duda toto pondělí oznámil, že bude vetovat dva zákony z balíku soudní reformy - o nejvyšším soudu a o soudcovské radě. V úterý ale podepsal třetí zákon, který mění fungování obecných soudů v zemi. Účinnosti má nabýt 14 dní po zveřejnění v úředním věstníku, kde byl publikován podle polských médií v pátek.

Místopředseda EK Frans Timmermans ve středu varoval, že zveřejnění zákona ve věstníku povede ke spuštění procedury ze strany komise, připomněl server Onet.pl.

Hlavní výhrada Bruselu se týká diskriminace pohlaví vzhledem k zavedení různých věkových limitů pro odchod do důchodu u soudkyň (60 let) a soudců (65 let), což je v rozporu s unijním právem v oblasti rovnosti pohlaví v zaměstnání. Dále je komise znepokojena tím, že napříště má být na uvážení ministra spravedlnosti, zda prodlouží mandát soudců, kteří dosáhli důchodového věku; ministr má mít také právo odvolávat a jmenovat předsedy soudů.

Takový model ohrožuje nezávislost polských soudů, uvedla komise ve středu, kdy také Polsku dala měsíc na to, aby uvedlo kontroverzní justiční reformu do souladu s unijním právem. Jinak zemi hrozí zahájení procedury, která může vést až k odejmutí hlasovacích práv Polska v EU.

List Gazeta Wyborcza na svém webu napsal, že novelizovaný zákon o obecných soudech umožňuje ministru spravedlnosti (a současně generálnímu prokurátorovi) dosadit do funkcí 150 soudců, působících dosud na ministerstvu, jakož i prokurátory, kterým ministr Zbigniew Ziobro důvěřuje.