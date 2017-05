Polák nechtěl platit startovné, pro medaili si doběhl s falešným číslem

O podvodu informovala televize TVN 24 a lokální média.

Startovné v závodu bylo odstupňované podle toho, jak brzy se zájemce do závodu přihlásil, a tak sahalo od prosincových 40 zlotých po 150 zlotých přímo v den běhu (zhruba od 250 do 950 Kč). Na oplátku pořadatelé zajišťovali občerstvení a lékařskou péči na trati, jakož i upomínku v cíli.

Podvod vyšel najevo poté, co se po závodě ozval pořadatelům borec, který poctivě zaplatil a běžel se stejným číslem 944, jaké použil i podvodník Pawel. Pořadatelé nad záležitostí nemávli rukou, ale pustili se do pátrání. Při procházení fotografií z různých běhů objevili snímek hříšníka, který se do tohoto závodu ještě řádně zapsal, a tak získali na něj kontakt.

„Běhat si můžu, kde chci a kdy chci, a mám právo nosit na sobě, co chci,“ tvrdil odhalený podvodník. Podle pořadatelů neprojevil ani „kapku lítosti“.

Názor změnil až poté, co se pořadatelé rozhodli celý příběh i s jeho vyobrazením zveřejnit - a veřejnost „lakomého chytráka“ odsoudila. „Zatelefonoval a omluvil se za to, co udělal. Dohodli jsme se, že zaplatí 150 zlotých jako odškodnění a že zveřejníme jeho omluvu,“ konstatovala Kinga Hansová ze sdružení, které běh pořádalo.

Na Facebooku akce pak pořadatelé oznámili, že omluvou je celá záležitost uzavřena.