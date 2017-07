Nebudeme financovat diktaturu, hrozí Jourová Polákům zastavením dotací

„Musíme hovořit o dodržování základních práv a zásad právního státu jako o podmínce, aby člen Evropské unie dostával peníze evropských daňových poplatníků,“ řekla eurokomisařka pro spravedlnost v rozhovoru poskytnutém NOZ.

Nedokáže si prý představit, „že by třeba němečtí či švédští daňoví poplatníci chtěli financovat zřízení nějaké formy diktatury v některém z dalších členských států EU“.



„Odebrání dotací je tvrdým krokem, ale musíme o tvrdých krocích přemýšlet,“ uvedla dále česká eurokomisařka. Zároveň zdůraznila, že by v případě odebrání evropských dotací nemohlo jít o finance ze současného rozpočtového období, ale až z příštího, které začíná v roce 2021. Polsko je zdaleka největším příjemcem evropských dotací.

S navázáním financí z fondů EU na dodržování zásad právního státu by museli souhlasit členské státy. „Mělo by být v zájmu všech členských zemí dodržovat pravidla, to je principem sjednocené EU,“ řekla Jourová.

Evropská komise ve středu vyslechne informaci svého prvního místopředsedy Franse Timmermanse o novém vývoji v zemi, kde poslanci vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) přišli minulý týden s návrhem zákona, který by fakticky podřídil nejvyšší soud ministerstvu spravedlnosti.

Návrh zákona by ministrovi spravedlnosti umožnil vyměnit dosavadní soudce. Jde o součást kontroverzní soudní reformy, kterou prosazuje PiS, disponující většinou v obou komorách polského parlamentu, Sejmu a Senátu.

Polský prezident Andrzej Duda v úterý překvapivě pohrozil, že bude zákon vetovat, pokud se nezmění. V prvním čtení polští poslanci nicméně zákon schválili. Proti reformě demonstrovali přívrženci opozice nejprve před prezidentským palácem, pak přímo před budovou parlamentu.

Podle Jourové nyní „věci v Polsku míří špatným směrem“. „Jsme svědky systematického odbourávání právního státu v Polsku, neboť se ničí rovnováha mezi soudní a výkonnou mocí,“ uvedla eurokomisařka pro spravedlnost. O stavu právního státu v Polsku diskutuje komise s polskou stranou už od konce roku 2015.

„Neberte si do zrádcovské huby jméno mého bratra!“

Polští poslanci v noci na středu přerušili projednávání zákona o nejvyšším soudu po incidentu mezi předsedou vládnoucí strany Jaroslawem Kaczyńským a opozicí, které vyčetl „zavraždění“ svého bratra-dvojčete.

Tehdejší prezident Lech Kaczyński zahynul při leteckém neštěstí u ruského Smolenska v dubnu 2010. Za katastrofou vidí přívrženci PiS spiknutí ruské a tehdejší polské liberální vlády. „Vím, že bojíte se pravdy, ale neberte si do zrádcovské huby jméno mého bratra, svaté paměti! Ničili jste ho, zavraždili! Jste ničemové!“ prohlásil Kaczyński na adresu opozice.

Reagoval na vystoupení opozičního poslance, který mu vyčetl, že se neodvážil na justici vztáhnout ruku za života Lecha Kaczyńského, protože ten chápal, co je dělba moci. Kaczyńského slova vyvolala příval nevole v řadách opozice, domáhající se omluvy a postihu šéfa PiS.

Jednání sněmovny má pokračovat ve středu dopoledne. Média předpokládají, že PiS přijme sporný zákon i se změnami, které posílí postavení prezidenta Dudy, a ten pak nesáhne po právu veta. „Je to návrh, který vrací vyměřování spravedlnosti občanům, a to je program PiS,“ prohlásila premiérka Beata Szydlová, podle které v současnosti justice stojí na straně korporací, a nikoli na straně obyčejných lidí.

Minulý pátek polský parlament, v jehož obou komorách má PiS většinu, schválil zákon o soudní radě, který při jmenování soudců dává větší slovo poslancům. Podle kritiků nový zákon porušuje ústavní dělbu moci.



Polská soudní rada je ústavní orgán s kompetencemi v oblasti předpisů týkajících se soudů, jakož i při jmenování soudců, jejich kontrole a penzionování. PiS již před časem ovládla ústavní soud a také kvůli tomu se strana dostala do sporu s Evropskou komisí. Kontroluje rovněž prokuraturu.