Chová se jak Rusové u Varšavy, zuří PiS kvůli „svému“ prezidentovi

Zatímco ministr obrany Antoni Macierewicz přirovnal prezidentovo veto k „hybridní válce“, poslanec PiS Marek Suski vidí v prezidentovu počínání obdobu postoje Rudé armády, přihlížející v létě 1944 z druhého břehu Visly, jak nacisté utápějí v krvi varšavské povstání.



„Možná pan prezident uvažuje o zlaté střední cestě - PiS a další ať se perou, ale my si počkáme stranou, jak to dopadne. To je ale trochu jako postoj ruských vojsk za povstání ve Varšavě. Čekali, až povstání vykrvácí a pak přijdou k hotovému. To nepodporuji. Takové postávání s puškou u nohy pomáhá opozici,“ prohlásil Suski v internetové televizi wPolsce.pl.

Suski dodal, že Duda nemusí být kandidátem PiS v příštích prezidentských volbách v roce 2020; zvláště pokud opravdu pomýšlí na vytvoření vlastní strany. Místo Dudy by se do boje o prezidentský palác mohla pustit premiérka Beata Szydlová.

Gazeta Wyborcza: PiS sundavá Dudovy portréty

„Grilování Andrzeja Dudy teprve začíná,“ předpověděl opoziční list Gazeta Wyborcza, podle kterého nálady v PiS jsou vůči prezidentovi mimořádně nepřátelské a znějí nejtěžší obvinění ze zrady. Veto prý zasáhlo vládní stranu jako „atomová bomba“. V některých stranických kancelářích v Krakově již prý sundali Dudovy portréty.

Místopředseda sněmovny a šéf poslaneckého klubu PiS Ryszard Terlecki ale před novináři uklidňoval emoce a ujišťoval, že mezi mocenskými špičkami nevypukla „žádná válka“. Neoficiálně se ale říká, že PiS se chystá Dudu, který ztratil důvěru šéfa PiS Jaroslawa Kaczyńského, izolovat a vyvíjet na něj psychický nátlak, tvrdí Gazeta Wyborcza.



Prezidentův mluvčí Krzysztof Lapiński kritikům vzkázal, že právě vítězství Andrzeje Dudy v prezidentských volbách otevřelo PiS cestu k vítězství v parlamentních volbách a nynějším prezidentovým kritikům k usednutí do křesel, namísto do opozičních lavic.

Odpůrci justiční reformy demonstrovali v ulicích:

VIDEO: Polský Senát schválil kontroverzní soudní zákon, do ulic vyšli odpůrci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Doufám, že rozjitření politici trochu zchladí své emoce a tón svých vyjádření,“ prohlásil v televizi TVN 24 a dodal, že právě dění ve sněmovně vedlo k tomu, že původní podpora 70 procent Poláků pro soudní reformu se přeměnila v odpor poloviny společnosti a desetitisícové demonstrace.



EK dala Polsku měsíc

Evropská komise ve středu dala Polsku měsíc na to, aby uvedla justiční reformu v zemi do souladu s unijním právem. Jinak zemi hrozí zahájení procedury, která může vést k odejmutí hlasovacích práv Polska. Informoval o tom místopředseda unijní exekutivy Frans Timmermans.

Komise konstatovala, že polské úřady stále nereagovaly na obavy, které vyjádřila v prvních dvou doporučeních. Varšava naopak podnikla další kroky, které ještě zhoršují obavy o nezávislost justice v zemi a výrazně zvyšují systémové ohrožení právního státu v Polsku. K tomu by přispělo zejména propuštění soudců nejvyššího soudu, domnívá se komise. Pokud by tak Polsko učinilo, je komise připravena okamžitě aktivovat mechanismus podle příslušných smluv.