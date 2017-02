Politiky majetkový striptýz neděsí. Jako starosta jsem zvyklý, říká Birke

„Nikdo nikdy neukázal majetek celý před vstupem do Poslanecké sněmovny, až teď. Před vstupem do politiky každý vykáže majetek a jsem přesvědčen, že kdyby nebylo lex Babiš, tak ten zákon by neprošel,“ rozohnil se před pár dny ve Sněmovně šéf ANO a ministr financí Andrej Babiš.

Ministr financí Andrej Babiš.

Právě na něj byla upřena pozornost kvůli pasážím nového zákona, jež začnou platit 9. února a podle nichž se obchodní společnost, v nichž má člen vlády větší než čtvrtinový podíl, nemohou účastnit veřejných zakázek. Babiš, aby vyhověl zákonu, majetek převedl do dvou svěřenských fondů (více zde).

Nově budou muset politici říci, s čím do funkce přicházejí

Tak trochu ve stínu pozornosti ale zatím zůstává, že politiky, kteří se budou ucházet letos na podzim o funkce, čeká 28 let po listopadu 1989 nová povinnost. Už si nevystačí jen s tím, že jednou za rok doloží, jaké vedlejší příjmy měli za uplynulý kalendářní rok, ale budou muset ukázat i to, s čím do politiky přicházejí.

„Co se týče mě, jsem zvyklý se jako starosta města svléknout úplně do naha, je tady na mě na radnici strašně vidět,“ řekl iDNES.cz starosta Náchoda a volební manažer sociální demokracie Jan Birke. „Takže já nemám problém, abych se svlékl od roku 1993 do naha až doteď, ale to mluvím za sebe. Nemáme s tím ale problém, že by za mnou někdo přišel, že nebude kandidovat kvůli zákonu o střetu zájmů,“ prohlásil Birke.

Humplík: Nepředpokládám, že s tím v ODS bude problém

Obdobně to vidí politický konkurent, šéf pražské ODS Filip Humplík. „Zákon přece neříká, že nemůžete podnikat. Zákon říká, že pokud budete ministrem a máte současně v nějaké firmě určitý podíl, tak ta firma nesmí přijímat dotace a ucházet se o veřejné zakázky,“ uvedl

Předseda pražské ODS Filip Humplík

Nevadí mu ani, že bude muset, pokud bude na podzim zvolen do Sněmovny, nahlásit do registru oznámení, který bude spravovat ministerstvo spravedlnosti, s jakým majetkem do parlamentu přichází. „S tím nemám naprosto žádný problém a nepředpokládám, že by někdo z ODS, pokud chce kandidovat, s tím problém měl. A to říkám s tím, že já jsem podnikatel, živím se jako podnikatel, mám několik firem a politiku dělám jako neuvolněný zastupitel za tři tisíce korun v hlavním městě Praze,“ uvedl Humplík.

Říká, že pokud člověk jde do politiky, nemůže si nechávat zadní vrátka. „Když chceme něco po občanech, kteří dnes musí vyplňovat majetková přiznání a kvůli Babišovi musí dělat elektronickou evidenci tržeb, tak přece není možné, abychom se povinnostem vyhnuli. Pokud budu kandidovat a dostanu důvěru od naší strany, tak s tím striptýzem nemám problém,“ řekl iDNES.cz šéf pražské ODS.

Kalousek: Můj majetek už byl veřejně proprán

„Já s tím nemám žádný problém. V devadesátých letech byly mé příjmy veřejně známé, neb jsem byl státní úředník, od roku 1998 dávám majetková přiznání. Můj majetek byl tak veřejně proprán, že s tím opravdu žádný problém nemám,“ uvedl předseda opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek k povinnosti, že bude muset v případě zvolení do Sněmovny i on veřejnosti ukázat, co všechno vlastní.

Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek

Připustil, že pro některé lidi to může být zábrana, ale řekl, že pro transparentnost je to potřeba. „Když se snažíme získat osobnosti na své kandidátky, tak vím, že daleko větší problém je kriminalizace politických rozhodnutí z posledních let, kdy jsou obviňovány celé rady a zastupitelstva. Lidé, kteří mají své kariéry a své postavení v obci, jsou vážení občané, nám říkají: My vám fandíme, ale podívejte, co už bylo zastupitelstev obviněných. Skutečně došlo ke kriminalizaci politických rozhodnutí. To si myslím, že je pro kvalitní kandidáty daleko větší problém, než přiznat svůj majetek,“ tvrdí lídr TOP 09 Kalousek.

Gazdík: Asi ne každý snese ten veřejný pranýř

Majetkovým přiznáním politiků už při nástupu do funkce fandí předseda hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík, jehož uskupení nyní jedná s lidovci o tom, zda s nimi půjde do podzimních voleb v koalici.

Předseda STAN Petr Gazdík

„Je to něco, co jsme dlouhodobě prosazovali, aby každý zveřejnil svůj majetek už při vstupu do funkce a pak při výstupu z funkce totéž. Pokud pak koupí třeba hotel v Alpách v neúměrné hodnotě, tak je hned jasné, že ty peníze nabyl nelegálně a finanční úřad, případně orgány činné v trestním řízení musí konat,“ řekl Gazdík. Připustil, že pro některé uchazeče o politické funkce může být nová povinnost komplikací. „Ne každý veřejný pranýř snese, tomu rozumím, ale považuji to za nutné, aby se neopakovaly excesy z minulosti,“ řekl iDNES.cz lídr STAN.

„Považuji to za správné. U nás s tím nikdo problém nemá,“ vnímá novou povinnost politiků při nástupu do funkce vicepremiér a šéf lidovců Pavel Bělobrádek.

Zákon nově počítá se sankcemi až do půl milionu korun a to podle stupně provinění proti jednotlivým ustanovením zákona.

Zeman zákon napadne u Ústavního soudu

„Velmi bych si přál, aby příjmy některých našich zatím nejmenovaných politiků byly audity prověřeny se stejnou důkladností jako příjmy Andreje Babiše,“ řekl před pár dny prezident Miloš Zeman v České televizi. „Jsou politici, kteří se mohli obohatit na různých privatizačních zakázkách a na různých poměrně podivných transakcích, které v minulých letech proběhly,“ dodal Zeman.

Právě on chce novelu zákona o střetu zájmů ještě během února napadnout u Ústavního soudu (více zde). Omezení pro členy vlády, jejichž firmy se nemohou ucházet o veřejné zakázky, nenárokové dotace a investiční pobídky a kteří také nemohou provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk, totiž považuje za protiústavní.