MALOSTRANSKÝ ZÁPISNÍK: Melancholičtí poslanci a jeden nas..ný komunista

Českou politiku na několik dní zastínila autonehoda volebního lídra ČSSD Lubomíra Zaorálka (více zde). A lze tipovat, jak zareaguje Andrej Babiš, až dostane do rukou data o tom, jaký prostor Zaorálkova díra v hlavě dostala v médiích. Bude to krvavá příhoda při krájení cibule? Nešťastný pád z okna? Ošklivé poklování hejnem čápů?



VIDEO: Ministr o nehodě: Nahmatal jsem si díru v hlavě

Díky autonehodě ale nechal rozvedený Zaorálek nahlédnout do svého soukromí: při popisování okolností svého zranění se bezděky vůbec poprvé přiznal ke svému letitému vztahu s bývalou moderátorkou ČT Šárkou Bednářovou. Je to dobře, národ má právo vědět, s kým se kandidát na premiéra radí a také s kým uléhá.

Ženy jsou vůbec předvolebním hitem. Po Babišově červencové svatbě a Zaorálkově bouračkovém coming outu se tento týden oženil také ekonomický expert ODS Jan Skopeček. A na rozdíl od Babišovy ženitby na farmě a Zaorálkovy hromádky to byla svatba hezky postaru, v katolickém kostele. Je to sice kostel křižovníků s červenou hvězdou, ale snad mu to modří ptáci projednou odpustí.

Brněnský kandidát KSČM, automechanik Oldřich Duchoň, si dal na plakáty, že je už třicet let demokraticky, permanentně nas..ný – a prý „furt nic“. Jeho předseda Vojtěch Filip naopak tvrdí, že on nas..ný není. Názory dalších soudruhů a soudružek zjišťujeme.

Když nevíte, koho volit, volte mne, hlásá permanentně na..aný Oldřich Duchoň.

Někteří citlivější zákonodárci před volbami propadají melancholii – a s ní i pravdomluvnosti. Poslanec ČSSD Jiří Koskuba se s kolegy rozloučil oběžníkem, který uzavřel slovy: „Snad zákony našich nástupců budou vůči lidu prostému milosrdnější, než byly některé z dílny naší.“



Nejdřív nám vzali rum, teď nám chtějí bruselští katani sebrat i tuzemák. Tamní vědátoři v něm prý našli nějakou rakovinotvornou látku. Ale náš, český ministr zemědělství Marian Jurečka se nás konzumentů zastal: požádá o výjimku, abychom si mohli pít, co chceme. Naši národní rakovinu si z Bruselu rozvracet nedáme!

Ženy s imunitou přecházejí do útoku. V novém volebním období by rády ve Sněmovně zřídily kojírnu, protože si na rozdíl od některých západoevropských poslaneckých soudružek zatím netroufají kojit přímo při projevech na plénu. Drtivá většina našich poslankyň už je sice… řekněme zkušenějších, takže jim žádné kojení nehrozí, ale proč ne. A chlapi by recipročně měli žádat kulečník nebo šipky.

Jsem blondýna, říká ministryně Karla Šlechtová. Její úřad mezitím rozesílá do redakcí tyto propagační fotografie.

Ministryně Karla Šlechtová se ohradila proti naší informaci, že má modré vlasy – a dokládá to fotografií, kde je blond. Její mluvčí Jiří Landa ale obesílá redakce žádostí, aby média používala jen aktuální fotky ministryně: přikládá jich osm – a na všech má Šlechtová vlasy modré. Celá věc včetně motivace všech zúčastněných je velmi nepřehledná, případ dále sledujeme.