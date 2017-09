Potřebujeme nové jaderné bloky, jen ČEZ to neutáhne, notovali si politici

„ČEZ to sám nemůže zvládnout,“ prohlásil místopředseda ČSSD a volební lídr v Praze Petr Dolínek. „Já nemám názor, že ČEZ to zvládne sám. Bez účasti státu to nepůjde,“ přidal se také Pavel Pustějovský, manažer z Valašského Meziříčí, kterého do debaty vyslalo hnutí ANO Andreje Babiše.

Právě na otázku financování nového jaderného bloku se ho ptal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, bývalý ministr průmyslu a obchodu. Babiš totiž dříve řekl, že stavbu nového bloku v Dukovanech by měl financovat samotný ČEZ.

„Každá doba přináší nové okolnosti. A nové okolnosti znamenají, že člověk změní názor,“ připustil Pustějovský, který kandiduje do Sněmovny jako dvojka na kandidátce ANO ve Zlínském kraji, tedy na prakticky jistě volitelném místě při dlouhodobých preferencích vládního hnutí.

Dlouhý: Jsem pro, ale ekonomická návratnost je s otazníky

„Já sám jsem člověk, který vždycky podporoval další rozvoj jaderné energie v České republice. Nicméně musím konstatovat, že ekonomická návratnost jakéhokoli jaderného bloku je s obrovskými otazníky,“ řekl Dlouhý. Právě proto ho jako reprezentanta Hospodářské komory zajímalo, jak se bude rozvoj jaderné energetiky v Česku financovat.

A povzdechl si nad tím, že Německo se rozhodlo odejít od jaderné energetiky, což má vliv i na jeho sousedy. „Když paní kancléřka Merkelová v souvislosti s migranty říká wir schaffen das, my to dokážeme, já si myslím, že to platí i pro Energiewende (plán přechodu k obnovitelným zdrojům – pozn. red.). Akorát se obávám, že my to zaplatíme. Německá společnost je finančně dostatečně silná, aby to unesla, ale země kolem na to nemusí být připraveny,“ řekl Dlouhý.



„Musíme využít poměrně vzácnou shodu na tom, že tu je podpora jaderné energie, a myslím, že to rozhodnutí musíme učinit poměrně rychle,“ uvedl ekonomický expert ODS a lídr ve středních Čechách Jan Skopeček. Kritizoval přitom neochotu přijímat vážná politické rozhodnutí. „Bohužel to nesouvisí jen s energetikou. Z politiky se stala marketingová záležitost a těch vážných politických rozhodnutí moc politiků schopných není. Navíc v posledních letech vyhrává zelená ideologie,“ prohlásil Skopeček.



Urban mluví o speciálním zákonu o dostavbě Dukovan

Bývalý ministr průmyslu Milan Urban z ČSSD pak navrhl přijetí speciálního zákona o dostavbě Dukovan. Jen tak je podle něj možné záměru v rozumné době dosáhnout.

K debatě se nedostavil jen přizvaný zástupce TOP 09 Michal Kučera. Pozváni naopak nebyli zástupci Zelených, kterí se stavbou jaderných bloků tradičně nesouhlasí, ani Pirátů, kteří podle programu případnou výstavbu nových bloků podpoří až ve chvíli, kdy bude jasné, že je Česko skutečně potřebuje.

Podle letošního průzkumu veřejného mínění CVVM je sedm z deseti Čechů pro zachování nebo zvýšení podílu jaderných elektráren na výrobě elektřiny.

Podívejte se na Jadernou elektrárnu Temelín z ptačího pohledu:

VIDEO: Střežené okolí reaktoru v Temelíně prolétl dron Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu