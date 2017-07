Nové policisty bude lákat příspěvek až 150 tisíc, více dostanou i pozůstalí

10:36 , aktualizováno 10:36

Až 150 tisíc korun na ruku má přilákat k policii nové lidi. Počítá s tím novela zákona o služebním poměru, kterou schválil Senát. Náborové příspěvky se budou pohybovat od 30 do 150 tisíc korun. Policisté je budou dostávat po půl roce. Pokud by sloužili aspoň šest let, nemuseli by jejich část vracet. Zvýší se i příplatek pro pozůstalé.