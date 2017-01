Policisté zasahují kvůli hrozbě bombou v rychlíku u Berouna

„Je tam anonymem nahlášená výbušnina. Vlak je zastavený v Berouně a provádí se prohlídka,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí středočeské policie Pavel Truxa. Pučelíková dodala, že na místo dorazil už i psovod. Policisté začali s kontrolou zavazadel cestujících a posléze provedou prohlídku soupravy, která stojí u berounského hlavního nádraží na koleji, kde neblokuje provoz.

„Očekávané obnovení provozu mezi Karlštejnem a Berounem by mělo nastat okolo jedenácté hodiny dopoledne,“ řekl krátce po oznámení bomby mluvčí Českých drah Radek Joklík.

Podle webu Českých drah by omezení mezi Berounem a Karlštejnem mělo trvat minimálně do 11:45. Vlak EC 354 Franz Kafka jedoucí do Německa nabere podle odhadu zpoždění zhruba 120 až 140 minut. Policejní zásah kvůli výhrůžce zpozdí i řadu vnitrostátních spojů.