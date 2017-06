Policie prověřuje ČEZ kvůli korupci, z firmy šly na Balkán stovky milionů

Jsou to téměř přesně tři roky od chvíle, kdy si generální ředitel skupiny ČEZ Daniel Beneš pochvaloval, že „albánské emoce vystřídal rozum“. Energetickému obru ovládanému státem se tehdy po letech vypjatých sporů podařilo dosáhnout dohody s Albánií a získat zpátky peníze, které investoval do privatizace tamní distribuční společnosti. Nyní MF DNES zjistila, že se z konfliktu, který zásadně ovlivňoval vztahy obou zemí, stal mezinárodní kriminální případ.

Albánské úřady a nově i českou policii zajímá, proč ČEZ v roce 2009, za éry někdejšího šéfa Martina Romana, poslal do Albánie ve dvou transakcích celkem sedm milionů eur, v dnešním přepočtu přibližně 183 milionů korun. Peníze šly na soukromý účet kosovského lobbisty Nue Kalaje.

„Policie se na nás obrátila s dotazem ohledně této osm let staré bankovní transakce. S ohledem na fakt, že záležitost je v šetření, detaily nemůžeme blíže komentovat. Nicméně jako vždy poskytujeme plnou součinnost,“ potvrdil mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Albánské úřady mají podezření, že mohlo jít o peníze použité na úplatky pro tamní politiky a úředníky v době krátce poté, co skupina ČEZ ovládla albánského distributora energie.

„Tyto platby uskutečněné ČEZ mohly sloužit jako úplatky pro tehdejší úředníky,“ citovala stanice Top Channel šéfa tamní parlamentní vyšetřovací komise, která privatizaci zkoumá, socialistu Taulanta Ballu.

Pokud by se podezření potvrdilo, pro Česko by to byl mezinárodní skandál. V ČEZ, jenž patří mezi deset největších firem ve střední a východní Evropě, má většinový podíl stát.