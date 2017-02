Šéf benešovské policie čelí už dva roky stíhání. Ve službě zůstává dál

Havránek dříve pracoval jako ekonomický náměstek středočeského policejního ředitele Václava Kučery. Na podzim 2014 byl však obviněn z několika trestných činů. „Trestní stíhání bylo zahájeno 3. října 2014 pro pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě, porušování povinnosti při správě cizího majetku a zneužití pravomoci veřejného činitele,“ sdělila na dotaz redakce iDNES.cz mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Štěpánka Zenklová.

Z informací, které má iDNES.cz k dispozici, vyplývá, že způsobená škoda přesahuje částku pěti milionů korun a Havránkova údajná trestná činnost musí sahat nejméně do roku 2008.

Na Havránkovo setrvání ve službě upozornil Mobbing Free Institut (MFI), což je organizace pomáhající obětem šikany na pracovišti a sledující podmínky rovného zacházení. Institut kritizuje zejména to, že zatímco řadoví policisté jsou při obvinění téměř vždy postaveni mimo službu, u funkcionáře Havránka se to nestalo. Institut zmiňuje jako příklad dva řadové policisty ze Středočeského kraje, kteří byli v roce 2013 již při pouhém podezření ze spáchání trestného činu postaveni mimo službu, a to nakonec na déle než jeden rok.

Ve srovnání se zmíněnými policisty je podle institutu Havránek zvýhodněný. „V době, kdy naše společnost bojuje proti korupci, je přístupem služebního funkcionáře s personální pravomocí, tedy ředitele ... Kučery, dle mého názoru podstatně zvýhodněn, což je v rozporu nejen se zákonem, ale i s dobrými mravy a Etickým kodexem Policie ČR,“ uvedla konzultantka MFI a bývalá středočeská policistka Petra Lhotáková.

Na postup středočeského policejního ředitele podala ve středu odpoledne stížnost k vedení policie a k ministrovi vnitra.

Stížnost je mimo, kauzu Havránka dobře znám, tvrdí ředitel

Se stížností, kterou na něj Lhotáková podala, se Kučera již seznámil. „Srovnává tam (v textu stížnosti) dvě věci, které jsou nesrovnatelné, a jaksi zapomněla podotknout, pro co byli ti dva policisté postaveni mimo službu, pro jaký trestný čin, a jaké tam bylo podezření,“ řekl Kučera.

Tehdejší podezření zmíněných řadových policistů souviselo podle Lhotákové s nálezem mrtvého bezdomovce u trati ve středních Čechách. Žádné pochybení se jim však neprokázalo. Mimo službu strávili více než rok, mzda jim byla doplacena.

Ředitel policie uvedl, že o postavení mimo službu se rozhoduje podle informací, i z trestního spisu, které má k dispozici. V úvahu bere možnost, zda ponechání ve službě může ohrozit zájem policie, její dobré jméno, a jestli dotyčný může ohrozit průběh kauzy. „V těchto dvou případech jsem se rozhodl, byť rozdílně, ale podle zákona a se všemi právy,“ upozornil Kučera.

„Vzhledem k tomu, že se ta věc, než panu Havránkovi sdělili obvinění, už nejméně čtyři roky prošetřovala i na základě našich podnětů, takže tu kauzu znám, a bylo to s takovým odstupem, a vzhledem k tomu, že pan Havránek není ve funkci náměstka, tak nemohl ovlivnit průběh řízení. Z toho důvodu tam žádné akutní nebezpečí nehrozilo,“ vysvětlil ředitel středočeské policie, proč Havránka mimo službu nepostavil.

Lhotákovou od policie vyhodili, kvůli výpovědi se soudí

Mluvčí žalobců Zenklová odhaduje, že vyšetřování skončí „v řádu měsíců“. Spolu s Havránkem jsou stíhaní i další lidé, kteří však na rozdíl od Havránka nejsou ve služebním poměru. Podle Zenklové jde o civilní zaměstnance policie a civilní osoby.

Pro policejního ředitele Kučeru není Lhotáková neznámou osobou. „Mimo jiné, paní Lhotáková je naše bývalá policistka, která byla pro nezpůsobilost propuštěna,“ zmínil. S tím však Lhotáková nesouhlasí a proti rozhodnutí podala žalobu. Soud by o ní měl rozhodnout na začátku března (více o případu zde).