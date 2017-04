Policie dál tvrdí, že Modrá velryba existuje, o vazbě na sebevraždy neví

Policie nedávno varovala před internetovou hrou, která v pozdějších fázích nabádá děti, které jí propadnou, k sebevraždě (psali jsme zde). Experti prakticky okamžitě namítli, že policie šíří smyšlenou či mírněji řečeno, velmi pochybnou zprávu (více zde), která v důsledku může vést právě ke „zhmotnění“ celého fenoménu.

To by ovšem v řadách policie mohlo vyvolat personální dopady. Fakticky by to znamenalo, že policie coby státní složka zodpovědná za bezpečnost občanů tuto bezpečnost sama ohrozila - jinými slovy, že by státní instituce sama podminovala svou důvěryhodnost.

Ministr vnitra Milan Chovanec proto od policistů žádá vysvětlení. V nedělních Otázkách Václava Moravce na ČT jim dal na vypracování zprávy o „Modré velrybě“ týden. Ten nyní běží.

„Neumím si představit, že by (policie) naletěla na přetisk článku z ruských novin. Pokud to je pravda, musí policejní prezident vyvodit zodpovědnost vůči konkrétním osobám, toto se nemůže dít,“ řekl v ČT ministr vnitra Chovanec.

Mluvčí vnitra Ondřej Krátoška iDNES.cz řekl, že úřad pak bude o výsledku šetření informovat. Na otázku, zda se informacemi zabývá i Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, které má řešit i hoaxy, odpověděl, že pravděpodobně ne.

Spojení „Modré velryby“ nebylo prokázáno

Policisté si každopádně stojí za svým. Šéf sekce kybernetické kriminality Národní centrály proti organizovanému zločinu Radek Nezbeda v ČT v úterý uvedl, že policie vyšetřuje nejméně šest případů, které s fenoménem souvisejí. Nijak je neupřesnil, z čehož lze ovšem těžko něco vyvozovat - u vyšetřování to je běžná praxe.

„V rámci toho, co poškození vypověděli, je ta spojitost zjevná. To, jaký symbol si vyřezali na ruku nebo na stehno, to, jakým způsobem komunikovali...“ uvedl v ČT Nezbeda s tím, že komunikaci daných lidí policisté zadokumentovali.

Spojení fenoménu „Modré velryby“ se sebevraždami ale podle něj v České republice nikdy nebylo prokázáno.

Policie svým varováním způsobila obrovský nárůst zájmu o fenomén, který se zatím jeví být spíš marketingovým trikem a ještě nedávno v České republice nezajímal prakticky nikoho. Odborníci proto upozornili, že si policie zahrává s nebezpečím nárůstu případů sebepoškozování kvůli tomu, že mu dala nějakou formu (a svým způsobem návod).