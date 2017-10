Policie při kontrolách odhalila 152 opilých dětí, rodiče to tolerují

Česko má jeden neslavný primát: V rámci Evropské Unie vede v počtu nezletilých, kteří mají zkušenosti s alkoholem nebo dokonce vědí, jaké je to pít přes míru. Podle posledních průzkumů 98 procent dětí mladších 16 let někdy v životě ochutnalo alkohol a téměř 70 procent z nich už se někdy opilo. Klesá také věk, kdy děti poprvé ochutnají alkohol, a to na 12 let.

Policie proto během prázdninových měsíců a září provedla tři týden trvající kontroly, během nichž se zaměřila především na nalévání nezletilým v barech, restauracích a hernách. Navázala na předchozí dva roky a zkušenosti z nich využila i při letošních „zátazích“.

„Vzhledem k tomu, že to bylo již potřetí, tak policie měla zkušenosti s provoznami, v nichž byl v minulosti problém a byly tam spáchány prohřešky,“ uvedl náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek. Dodal, že nechtěli trestat provozovny, s nimiž v minulosti problémy nebyly.

Počet načapaných opilých dětí klesá

Během třech týdnů 2500 policistů zkontrolovalo 2444 klubů a restaurací a 9075 osob. Zjistili celkem 822 přestupků, z toho 165 v souvislosti s alkoholem. Cílem kontrol bylo zjištění, zda se v provozovnách nedostanou k alkoholu a tabáku lidé mladší 18 let, případně zda se dodržuje zákaz hazardu.

„Celkově jsme řešili 152 případů dětí, které požily alkohol, což je méně než v uplynulých letech u akcí obdobného rozsahu. Stále se ale v určité míře, kromě toleranci samotných provozovatelů, běžně setkáváme také s tolerancí rodičů,“ podotkl Vondrášek. Právě to vidí jako velký problém národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Upřesnil, že většina dětí se poprvé setká s alkoholem doma.

Přesto policejní kontroly v letošním roce ukázaly jeden malý úspěch. Proti předchozím dvěma rokům se jedná o výrazný pokles. V roce 2015 odhalili 660 dětí pod vlivem alkoholu, o rok později pak 395.