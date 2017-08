PŘÍMÝ PŘENOS: Policisté v Praze kontrolují srbské fotbalové fanoušky

Podle pražské policie se příznivci srbského týmu sjíždějí do české metropole už od středy autobusy, vlaky či auty. „V úzké spolupráci s ostatními kraji monitorujeme příjezd fanoušků, věnujeme se jednotlivým autobusům či větším transportním autům,“ potvrdila iDNES.cz mluvčí Andrea Zoulová.



Policisté kontrolují zavazadlové prostory, ale také zjišťují, zda nemají jednotliví fanoušci zákaz vstupu do Česka. Žádné problémy prý zatím řešit nemuseli.

Kvůli fotbalu by měly do Prahy dorazit tisícovky Srbů. „Podle prodaných lístků očekáváme jen na stadionu zhruba dva tisíce fanoušků. Nicméně podle našich informací počet cestujících do metropole bude vyšší,“ uvedla Zoulová.

Kolem jedenácté hodiny dopoledne se v Praze srazila kolona Speciální pořádkové jednotky s civilnémi vozy. Policisté se přesouvali do centra dohlížet na pořádek ve spojitosti s fotbalovým utkáním. Při nehodě se zranilo deset policistů (psali jsme zde).