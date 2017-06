Na služebně údajně padaly facky. Mladíka jsme nenapadli, tvrdí policisté

Podle obžaloby policista Jan Nekvapil na oddělení policie na Vinohradech uštědřil zbytečně spoutanému poškozenému dvě facky. Jeho kolega Martin Kopp měl dotyčnému želízka sundat, krátce ho škrtit a dát mu jednu facku. Za zvlášť závažný zločin a přečin zneužití pravomoci úřední osoby policistům hrozí pět let vězení nebo zákaz činnosti. Podle státní zástupkyně nebyla zachována lidská důstojnost zajištěného, nebylo potřeba proti němu tak tvrdě zakročit a vznikla mu také bezdůvodná újma.

Incident se stal 31. března 2016, den poté, co z Česka odjela oficiální čínská delegace. Během státní návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga policie pořádala v hlavním městě rozsáhlé manévry. Za některé kroky byli strážci pořádku kritizováni.

Zjitřená atmosféra pohltila i tehdy devatenáctiletého studenta pražského gymnázia v posledním ročníku, když potkal s partou přátel na pražských Vinohradech skupinu policistů a vojáků.

„Vzedmul se ve mně nával negativních emocí, zvolal jsem k nim: Styďte se za čínského prezidenta!“ popsal Tajovský. „Ruply mi nervy, byl jsem frustrován politickým děním,“ řekl a uznal, že byla chyba dávat to za vinu těmto konkrétním vojákům a policistům.

Výpovědi se rozcházejí, mladík trvá na tom, že vulgární nebyl

Policista Nekvapil však setkání s hloučkem mladých lidí popsal jinak. Mladík podle něj skupině vulgárně nadával. „Konali jsme nejen proto, že nám to přikazuje zákon, ale i kvůli příslušníkům armády,“ připomněl policista dvanáctihodinové směny patrolujících vojáků v ulicích Prahy. „Byli z toho nervózní a rozhlíželi se, jestli s tím něco budeme dělat,“ řekl obžalovaný podpraporčík.

Policista sedl se svým kolegou do auta a hlouček zastavili o pár ulic dál. Tajovský podle něj na výzvu, aby stál na místě nereagoval, dohadoval se a odmítal ukázat občanku. „Z našich výzev si dělal dobrý den,“ uvedl policista s tím, že mladík se neustále hemžil kolem policejního auta a nahlížel do něj. Situace se vyhrotila, když si Tajovský sáhnul do kapsy pro mobil. Policista mu jej vyrazil z rukou a s kolegou ho spoutali. „Telefon může být kvalifikovaný jako zbraň,“ vysvětlil u soudu Nekvapil.

Tajovský však tvrdí, že na policisty drzý nebyl, pouze chtěl slyšet, proč jej legitimují a občanku jim stejně ukázal. „Bylo mi to nepříjemné, neměl jsem pocit, že bych si takové zacházení zasloužil,“ uvedl k tomu student. Na stanici se dožadoval telefonátu otci a služebních čísel policistů a stěžoval si, že mu nebÿl sdělen důvod zajištění. „Přišel ke mně, odznak mi strčil do obličeje a vrazil z jedné a druhé strany facku,“ vzpomínal na chování policisty Nekvapila.

To muž zákona odmítá. Mladík se podle něj choval arogantně, služební číslo mu prý několikrát sdělil, ale nebyl schopen si ho zapamatovat. „Luskl jsem mu u jeho levé tváře prsty, ať už se probere a začne dávat pozor, co mu říkáme,“ popsal policista.

Jeho kolega Martin Kopp pak studentovi sundal pouta a odvedl ho do jiné místnosti, protože na místě, kam ho posadili, údajně neustále strkal nohy do cesty procházejícím policistům. „Říkal, že nás všechny svleče z uniformy, že se nám pomstí,“ zaslechl říkat mladíka. V místnosti, kde byli sami však už spolu podle něj nemluvili. Obžaloba a Tajovský však tvrdí, že jej tam policista Kopp chytil pod krkem. „Řekl , že se nemám vyptávat na důvod, proč mě policisté identifikují a potom mi dal ještě facku,“ líčil. Na služebně si z něj policisté údajně utahovali kvůli jeho vzhledu a oblečení.

„Skutky popsané v obžalobě považuji za nepravdivé,“ řekl k tomu Nekvapil. Podle něj mladík služebnu opustil bez známek zranění a za své jednání se policistům omluvil.

Státní zástupkyně se podivila, proč policisté nechali mladíkovi na rukou pouta tak dlouho, když byl pouze podezřelý ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku. Navíc jej pak na služebně policisté ani nevyslechli.

Zákroky policie během čínské návštěvy vzbudily emoce

Zeman dal dovolání kvůli tibetské vlajce Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman trvá na potrestání dvou Číňanů, kteří vytrhli demonstrantce v Praze tibetskou vlajku a hodili ji do Vltavy. Podal dovolání proti verdiktu pražských soudů, které případ předaly do přestupkového řízení. O loupež ani jiný trestný čin podle pravomocného verdiktu Obvodního soudu pro Prahu 7 a Městského soudu v Praze nešlo, a to i s ohledem na mizivou hodnotu vlajky. Podle Zemana je však podstatné použití násilí a politická motivace činu. Zdroj: ČTK

Zážitek ze služebny si student nenechal pro sebe, incident vyšetřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Stání zástupkyně poté obžalovala dva muže zákona ze zvlášť závažného zločinu a přečinu zneužití pravomoci úřední osoby. Po přečtení obžaloby a výslechů účastníků soudkyně Iva Fialová líčení odročila na srpen, kdy chce vyslechnou další svědky.

V souvislosti s návštěvou čínského prezidenta byli policisté v několika případech kritizováni za přílišnou horlivost vůči českým demonstrantům, kteří vyšli do ulic projevit nesouhlas s čínskou politikou. Symbolem protestů se stala tibetská vlajka, která dráždila vítače čínského prezidenta až tak, že vyvolávali potyčky s protestujícími a vytrhávali jim vlajky z rukou.

Vlajky Tibetu, porobeném komunistickou Čínou, se staly terčem i českých policistů. Zásahy policie obhajoval policejní prezident Tomáš Tuhý a jejich práci později ocenil i hostitel čínské delegace prezident Miloš Zeman. Pochybení policie připustila pouze v případu, kdy se dvakrát dožadovala sundání tibetských vlajek z oken budovy FAMU (více čtěte zde).