Policie bude v rámci boje s terorismem prověřovat údaje leteckých pasažérů

18:19 , aktualizováno 18:19

Česká policie založí speciální jednotku, která bude prověřovat údaje o cestujících v letecké dopravě. Díky spolupráci s přepravci bude schopná vystopovat případné teroristy. Už příští rok by se tím mělo zabývat 14 policistů a do roku 2021 by měla jednotka mít až 42 členů. Vznik jednotky schválila vláda na základě směrnice EU.