Česká policie vstupuje na sociální sítě, dosud tu byla téměř neviditelná

„Datum jednadvacátého června je každoročně pojímáno jako den Policie České republiky. A právě v tento symbolický den spouštíme provoz profilů Policie České republiky na sociálních sítích,“ informoval ve středu v tiskové zprávě mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán.

Policie ČR na sociálních sítích Facebook (facebook.com/PolicieCZ)

Twitter (twitter.com/PolicieCZ)

YouTube (youtube.com/PolicieCZ)

Profily české policie lidé naleznou na sociálních sítích Facebook, Twitter a videoserveru YouTube.com. „Sociální sítě jsou fenoménem současné doby a prostředkem ke komunikaci využívaným podstatnou částí nejen české společnosti. Policie České republiky nemůže stát bokem a jako moderní bezpečnostní sbor se tak počínaje dneškem aktivně zapojí do tohoto prostředí,“ uvedl policejní prezident Tomáš Tuhý.

Jednotlivé profily chtějí policisté využívat dle jejich určení. YouTube.com tak naplnili klipy a videozáznamy s nejrůznější tématikou, a to včetně preventivně zaměřených videí. Facebooku chce policie využívat jako prostředku ke sdílení zajímavých informací z policejního života či ke sdílení preventivních informací. „Svou podstatnou roli může zastat i v případě oslovení a následného náboru mladých potenciálních uchazečů o práci u policie,“ dodal Bocán.

„Na převážně zpravodajské sociální síti Twitter budeme postupně sdílet informace vztahující se k bezpečnostním opatřením, bezpečnostní situaci případně k situaci v silničním provozu,“ vysvětlil dále policejní mluvčí.

Kolik lidí z řad policie se bude o profily starat, Bocán v tiskové zprávě neuvedl. Nesdělil ani to, zda se s novinkou pojí nějaké náklady navíc.

V zahraničí běžná věc už léta

Čeští policisté na sociální sítě vstupují v porovnání se svými zahraničními kolegy s několikaletým zpožděním. Sílu novodobých komunikačních kanálů v rukou strážců zákona přitom nedávno ukázala například londýnská policie, která využila svůj Twitter k informování obyvatel po teroristickém útoku na London Bridge. Přebrala při ní komunikační strategii „Run, Hide, Tell“ (uteč, schovej se, informuj), která je běžná v USA (více jsme psali zde).

Česká policie se na oficiálním facebookovém profilu poprvé ozvala loni v prosinci. Svou komunikaci zahájila strohým výčtem toho, k čemu profil slouží a k čemu naopak nikoli. Od té doby se na profilu objevily jen dva další příspěvky, za což čelí policie kritice, upozornil nedávno server Aktuálně.cz. „Testovat sociální sítě půl roku bez příspěvků? Absurdní. Je to něco jako testovat auto tím, že ho zamknu v garáži,“ řekl serveru marketingový expert Martin Jaroš. Upozornil také na to, že čeští policisté mají oproti zahraničí několik let skluz.

Na první facebookový příspěvek policie navázal Bocán i nyní. Upozornil, že nové profily „neslouží k podávání trestních oznámení ani jako prostředek komunikace v případě bezprostředního ohrožení zdraví či života. K tomu je určena tísňová linka Policie ČR 158“. Policie rovněž na jednotlivých profilech stanovila pravidla diskuse. Nepřípustné jsou tedy nadávky, urážky a podobně, doplnil mluvčí policejního prezidia.

Síla policie na sociálních sítích bude záležet zejména na tom, kolik lidí osloví. V době oficiálního spuštění profilů sledovalo Policii ČR na Facebooku asi šest a půl tisíce uživatelů, na Twitteru měla jen 169 sledujících, na kanálu na YouTube.com založeném v roce 2009 nelze počet odběratelů zjistit.

Pro srovnaní: zmiňovanou londýnskou metropolitní policii sleduje na Twitteru přes milion uživatelů této sociální sítě.

Budete na sociálních sítích sledovat českou policii?