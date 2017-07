Jsou skryté majáky ok? Nehoda zažehla diskuse o policejních stíhačkách

Modrá policejní „stíhačka“ Škoda Octavia se blízko křižovatky a autobusové zastávky otáčela za protijedoucím řidičem. Překročil rychlost a policisté v autě zvenku vypadajícím jako civilní jej chtěli dohnat. Otáčení však dopadlo málem neštěstím - do auta zboku naboural motorkář, který přijížděl zezadu.

Nehoda se stala na rychlém tahu z Písku do Českých Budějovic před pátou hodinou odpoledne. Do otáčejícího se policejního auta narazil šestadvacetiletý motorkář. Pro policii je nehoda jasná.

„Policista měl zapnuté světelné výstražné zařízení - maják - a dával znamení o změně směru jízdy. Za ním jedoucí řidiči zareagovali přibržděním, když se v ten okamžik mladý motorkář jedoucí ve stejném směru jízdy rozhodl předjíždět kolonu,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner. Doplnil, že motorkář nadýchal zbytkový alkohol, v krvi mu byly nalezeny drogy a měl zákaz řízení.

Jenže svědci nehody popisují, že vinu na nehodě mohou mít i policisté - protože se otáčeli do protisměru. „Motorkář asi policajty neviděl a možná se jen vyhýbal autům, která zničehonic zpomalila,“ popsal jeden z očitých svědků nehodu na automobilovém fóru.

Nehoda u Dobříše Policejní Volkswagen Passat se skrytými majáky zavinil nehodu v květnu 2012 u Dobříše. Policista se otáčel do protisměru za rychle jedoucí dodávkou. Při manévru do něj naboural motorkář a na místě zemřel.

Podle soudu nemohl nehodě zabránit, policista dostal podmínku. Majáky musí být umístěny tak, aby vždy nejméně jeden maják byl přímo viditelný z kteréhokoli místa na vozovce ve výšce jednoho metru.

A rozjely se spekulace o tom, jak jsou policejní auta provedena. Tedy zejména o jejich skrytých majácích. Podle zákona musí být majáky umístěny - pokud je to možné - na nejvyšším, nebo alespoň co nejvyšším místě karoserie. Zároveň tak, aby vždy nejméně jeden maják byl přímo viditelný z kteréhokoli místa na vozovce ve výšce jednoho metru.

Maják ze všech stran

Policie kritiku aut odmítá s tím, že žádné předpisy neporušují. „Umístění zvláštních výstražných světel modré barvy k horní hraně oken je zcela v souladu s příslušnou vyhláškou. Právě proto, aby byla splněna podmínka viditelnosti, je zvláštní výstražné světlo modré barvy rozloženo do několika částí. A to vpředu, vzadu a z boků vozidla, vždy co nejblíže nejvyššímu místu karoserie tak, aby byla zajištěna viditelnost z 360 stupňů,“ vysvětluje mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán.

Homologaci speciálních automobilů dopravní policie pro provoz na silnicích schvalovalo ministerstvo dopravy. To potvrzuje, že auta mají výjimku na to, že majáky nejsou namontovány na nejvyšším bodě karoserie. „To, že majáky nejsou vidět, není pravda. Provedení majáku plní požadavek na viditelnost ve vodorovné rovině metr nad vozovkou ve vzdálenosti 20 metrů, tento požadavek byl při schvalování samozřejmě posuzován,“ vysvětluje mluvčí ministerstva Zdeněk Neusar.

Policie nehodu vyšetřuje. Dá se očekávat, že i k vzhledem k motorkářově pozitivnímu testu na drogy a alkohol a zákazu řízení dopadne šetření ve prospěch policejní hlídky. Mladík už ale nyní avizoval, že se chystá odvolat a hájit se, že majáky skutečně nemohl vidět.

