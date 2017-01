Polák, jenž v letadle hrozil bombou, je nepříčetný. Leží na psychiatrii

Policie v sobotu odpoledne zahájila trestní stíhání muže, který v pátek způsobil nouzové přistání letadla (více čtěte zde). Po obvinění přivolala znalce z oboru psychiatrie, aby provedl zkoumání duševního stavu obviněného.

„Znalec po provedeném vyšetření dospěl k závěru, že cizinec je v současné době nepříčetný. Osmašedesátiletý muž byl následně převezen do psychiatrické léčebny, kde se podrobí dalšímu zkoumání a v závislosti na jeho výsledcích rozhodne policie o pokračování nebo zastavení trestního stíhání,“ uvedla Rendlová.

Vzhledem k tomu, že obviněný je polským občanem, skutek se stal na palubě letadla polských aerolinií, nelze podle ní vyloučit, že bude případ v příštích dnech předán do Polska.

Podle spolupasažérů muž během letu nepůsobil nebezpečně, ale byl impulsivní. Své počínání vysvětloval „nasloucháním Bohu“. Když se blížilo nouzové mezipřistání, i přes opakované výzvy chodil po letadle (o výpovědi svědků čtěte zde).

V sobotu již policisté vyslechli také jeho manželku, která s ním v letadle cestovala, posádku i cestující, kteří s ním byli nejvíce v kontaktu. Manželka mimo jiné uvedla, že její muž už několik dní předtím a také v minulosti nebyl psychicky v pořádku a choval se v poslední době velmi nestandardně.



Pokud by byl muž shledán příčetným, hrozilo by mu dva až osm let vězení.