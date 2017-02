Pojišťovny získají víc peněz na chronické pacienty, schválili poslanci

Dnes se přerozděluje pojistné mezi zdravotními pojišťovnami tak, že každý pojištěnec podle věku má určitou hodnotu. Nejlevnější pojištěnci jsou mladí muži okolo 20 let.

„Přes 50 let to začíná vzrůstat a potom u lidí seniorského věku se to dostává do vyšších a vyšších skupin. To znamená, že na ně dostávají pojišťovny více peněz a my k tomu přidáváme ještě hledisko chronicky nemocných,“ vysvětlil Ludvík.

Nové parametry přerozdělování peněz budou výhodné pro pojišťovny, které mají výrazně vyšší podíl chronických a vysoce nákladných pacientů. Pojišťovny, které je neregistrují, naopak o peníze přijdou.

Zákon ještě musí potvrdit Senát a prezident. Platit začne příští rok.