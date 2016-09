Češka si zaplatila drahé pojištění. Operaci na Zélandu jí nechtějí uhradit

Do sporu s pojišťovnou se dostala Češka, která onemocněla na Novém Zélandu. Její zdravotní problémy vyžadují operaci, avšak pojišťovna trvá na tom, aby se dívka na zákrok vrátila do České republiky. I přes to, že novozélandští lékaři jí dlouhou cestu nedoporučují absolvovat. Na případ upozornila televize Prima.