Pojistné podvody i s mrtvými. Tahat peníze z pojišťoven měli likvidátoři

Dílčím případem v rozsáhlé kauze je obžaloba Jiřího Horsta Plincnera, který měl nahlásit vymyšlenou škodu ve svém bytě. V roce 2012 se na pojišťovnu Allianz obrátil s údajným zaplavením bytu. „Přičemž si byl vědom, že k takové události nedošlo a společně s odděleně stíhaným likvidátorem pojišťovny Tomášem Beznoskou se podílel na realizaci likvidace této události,“ uvedl v pátek před Obvodním soudem pro Prahu 8 žalobce.

Likvidátor měl obviněnému poskytnout desítky fotek ze skutečné pojistné události. Za vytopený byt pojišťovna Plincnerovi vyplatila 200 tisíc korun. Plincner ale trvá na tom, že ke škodě opravdu došlo. Voda prý vytekla z porouchané pračky a dosahovala výšky dvaceti centimetrů. Jeho tvrzení ale nepodpořil soused, jenž bydlí pod ním. Soudu řekl, že žádná voda do jeho bytu neprosákla.

Poškozená pojišťovna na problematické plnění škod přišla náhodou. „My jsme někdy kolem roku 2013, 2014 zjistili, že u celé řady škodních událostí likvidátor Tomáš Beznoska úmyslně manipuloval s fotodokumentací. Zahájili jsme proto prověrku všech škod, které likvidoval,“ sdělil inspektor Allianz Zdeněk Švehla.

„Zjistili jsme, že to bylo nafocené mobilním telefonem, prověřili jsme GPS souřadnice a zjistili jsme, že ty fotky pocházejí z úplně jiného místa,“ uvedl. Ukázalo se, že nafocenou pojistnou událost na zmíněném místě řešila jiná pojišťovna.

Zesnulá důchodkyně prý v bytě měla nejmodernější elektroniku

Plincner se měl ale také podílet na dalším podvodu s bytem své zesnulé tety. Obžaloba tvrdí, že zatím neznámý pachatel uzavřel přes internet na jméno ženy pojistnou smlouvu, přestože v té době byla už osm měsíců po smrti. Plincner po několika měsících nahlásil, že veškerou elektroniku v bytě zničilo přepětí v síti. Likvidátor Beznoska mu opět vyhověl a následně na jeho účet poslal 356 tisíc.

„Beznoska tu škodu obratem vyřídil, aniž by něco zkoumal,“ řekl inspektor Allianz. Vzhledem k tomu, že pojištěná žena byla po smrti, smlouva ani neplatila. Z prověřování vyplynuly další pochybnosti - například že by důchodkyně měla drahé mobilní telefony či nejnovější počítače v hodnotě téměř 400 tisíc.

Obžalovaný se před soudem hájil, že fotky v pojišťovně někdo musel vyměnit, protože v bytě byla běžná elektronika. Vinu Plincner odmítá s tím, že má čisté svědomí. Pro iDNES.cz argumentoval, že by se jinak soudu vyhýbal. „To bych byl nemocný a nepřišel bych sem,“ prohlásil.

„Byl to systém obchodních zástupců, likvidátorů. Nevím, jak si půjčovali ty fotografie, ale bylo to velmi propracované,“ poodhalil Švehla rozsah případu, v němž jde škoda do desítek milionů a týká se několika pojišťoven. Případ Plincnera se rozuzlení zatím nedočkal, soudkyně kvůli dalšímu dokazování jednání odložila na říjen.