Britský umělec pohřbívá v Dolních Břežanech slavný MiG-21

Výrazný představitel mladé umělecké generace Roger Hiorns měl v Rudolfinu před dvěma lety svou výstavu. Na happening do Dolních Břežan také přijede. Akce se uskuteční v areálu Výzkumného centra ELI Beamlines, které na něm participuje, uvedl kurátor Galerie Rudolfinum David Korecký. Záměrně mluví o „pohřbení“, nikoli o „pohřbu“, neboť půjde především o fyzickou aktivitu, nikoli o pietní akt, o smuteční setkání s někým či něčím, co ostatní opouští.



Hiorns v tomto projektu odkazuje k tradici land artu, ale také k revizi tradičních rituálů v globalizované společnosti. Odvěká touha člověka létat zplodila výkonné stroje, aparáty určené k manifestaci a upevňování moci, podtržení triumfu techniky a pokroku. „Hiorns pracuje s tématem mrhání lidským potenciálem, všímá si toho, že člověk často upíná své síly k čemusi, jehož smysl a význam může být sporný,“ vysvětluje kurátor. Proto má podle něj připravovaný sochařský happening sociálně-kritický podtext.

Ideu pohřbívání letadel Roger Hiornse sleduje několik let, první zahrnutí letounu hlínou uskutečnil loni a vyzývá i kohokoli dalšího, aby tak činil také.

Získat letoun, který by bylo možné pohřbít, nebylo prý jednoduché, podobné stroje jsou velmi nákladné a starší kusy se stávají i památkově chráněnými. V úvaze bylo i dopravní letadlo, nakonec se získala stíhačka.



Mikojan-Gurevič MiG-21 je sovětská nadzvuková víceúčelová stíhačka používaná od začátku 60. let 20. století dodnes. Užívala ji letectva více než 50 zemí a v několika z nich je stále ve službě. MiG-21 bylo vyrobeno přes 10 000 kusů, což z něj činí nejvíce a nejdéle vyráběný nadzvukový letoun, legendu stíhacího letectví východního bloku za studené války.

Letouny MiG-21 se účastnily mnoha ozbrojených konfliktů, mimo jiné v arabsko-izraelských válkách či válce ve Vietnamu. V letech 1961 až 2005 byly i ve výzbroji Československé lidové armády a poté Armády České republiky. MiG-21 MF číslo 4313, který bude pohřben, byl vyroben v roce 1971 a vyřazen ze služby v roce 1996. Stroj nalétal 1 773 letových hodin.

Obec Dolní Břežany má dlouhou historii, pohřbívání letadla se proto musí uskutečnit za dohledu archeologů. Odborníci z Leteckého muzea Koněšín zajistí přípravné, dekontaminační a konzervační práce na letounu tak, aby neobsahoval nic, co by mohlo kontaminovat životní prostředí. Letoun MiG-21 bude pohřben na pozemku ELI Beamlines, v parkové části přístupné veřejnosti. To, že pod zemí je letadlo, napoví pravděpodobně QR kód umístěný v blízkosti na povrchu.