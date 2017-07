PŘÍMÝ PŘENOS: Světoví státníci se loučí s bývalým německým kancléřem Kohlem

Evropský smuteční obřad ve Štrasburku začne v 11 hodin. Promluví zde řada světových státníků včetně předsedy Evropské rady Donalda Tuska, bývalého amerického prezidenta Billa Clintona a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Hold svému politickému mentorovi vzdá také kancléřka Angela Merkelová. Za Českou republiku se obřadu zúčastní ministr životního prostředí a první místopředseda vlády Richard Brabec.

Po obřadu ve Štrasburku Kohlovu rakev vrtulníkem převezou do Německa. Po šesté hodině večerní se uskuteční uskuteční zádušní mše v císařském dómu v německém Speyeru. Zde bude také Kohl ve 20:45 pochován. Místo svého posledního odpočinku si vybral sám. Jeho první žena Hannelore je pohřbena v rodinném hrobě v Ludwigshafenu.

„Evropská“ část posledního rozloučení má svou symboliku. Uskuteční se ve Štrasburku. Právě toto francouzské město, ležící nedaleko německých hranic, je do značné míry symbolem smíření obou zemí, k němuž křesťanský demokrat Kohl výrazně přispěl.

Bouřlivá příprava pohřbu

Přípravy pohřbu provázely spory Kohlových nejbližších. Jeho druhá manželka Maike Kohlová-Richterová si například zprvu nepřála, aby na pohřbu vystoupila kancléřka Merkelová. Ta byla jako kancléřova chráněnkyně jednu dobu přezdívána „Kohlovo děvče“, s tehdejším předsedou Křesťanskodemokratické unie se však rozešla v důsledku aféry kolem financování strany, která ukončila Kohlovu politickou kariéru. Jejich vzájemné vztahy byly poté dlouhou dobu značně chladné.

Napětí dlouhodobě panuje i přímo mezi členy rodiny. Nejstarší syn Kohla Walter už se nechal slyšet, že se nezúčastní pohřbu svého otce ve Speyeru; i na protest proti tomu, že Kohl nebude pohřben vedle své první manželky v rodinném hrobě v nedalekém Ludwigshafenu. Walter se se svým otcem dlouho nestýkal.

Právě Kohlově druhé ženě řada lidí vyčítá, že svého o 34 let staršího manžela systematicky izolovala od okolí, všechny nitky jeho života brala do vlastních rukou a že se postarala o to, aby přerušil kontakty i s těmi nejbližšími.

Nejdéle sloužící kancléř v dějinách spolkové republiky zemřel v pátek ve věku 87 let. V roce 1998 mu Evropská unie udělila titul čestného občana Evropy. Kromě něj se tohoto vyznamenání dostalo již jen jednomu ze zakladatelů evropské integrace Jeanu Monnetovi a někdejšímu předsedovi Evropské komise Jacquesu Delorsovi.