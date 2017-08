Euro za dvacet korun. Restaurace odírají turisty, zákon ale neporušují

„Euro od zákazníků teď přijímáme za dvaadvacet korun,“ řekl iDNES.cz pod podmínkou anonymity číšník z restaurace v historickém centru Brna. Přiznal, že někdy využije příležitosti a eura od turistů rozmění sám. Do číšnického fleku vrátí koruny a rozdíl si ponechá. V lepších směnárnách dostane za euro skoro 26 korun.

Do Brna se tento víkend sjeli příznivci motocyklů na závody Moto GP. Jejich lví podíl na letních výdělcích místních restauratérů je nesporný a zastánci závodu tento přínos při debatách o smysluplnosti jeho zachování na Masarykově okruhu často skloňovali (více třeba zde).

Právě v turistických lokalitách si restaurace na zahraničních zákaznících díky kurzu „přilepšují“ často. Jde totiž o zcela legální cestu, jak si na přichystaném jídle a pití přirazit, a někdy ne zrovna málo. Třeba ve zmíněném brněnském podniku vyjde běžná útrata 550 korun cizince platícího eury o stovku dráž. Jiná restaurace v centru Brna přepočítává dokonce v kurzu 20 korun za euro.

O kolik si restauratér může srazit hodnotu cizí měny, aby si „pokryl vícenáklady“ spojené s výměnou valut, nikde stanoveno není. Způsob přepočtu restauracím nikdo diktovat nemůže, kurzu vyhlašovaného Českou národní bankou (ČNB) se stejně jako směnárníci držet nemusí.

„Kurz, za který je prodáváno turistům jídlo v restauracích, může být stanoven zcela volně a je zcela v kompetenci provozovatele, jaký kurz zvolí,“ potvrdil iDNES.cz analytik společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda.

Zásadní je úsudek zákazníka

Restaurace, které platby v cizích měnách přijímají, mají v podstatě dvě možnosti, jak o tom zákazníkům říct. Do jídelního lístku buď rovnou uvedou ceny i v eurech či jiných akceptovaných měnách, nebo musí zákazníky viditelně informovat o aktuálně používaném kurzu.

„Pokud prodejce přijímání cizí měny umožňuje a spotřebitel není seznámen s konkrétní cenou v cizí měně za konkrétní zboží, musí být spotřebitel seznámen s kurzem,“ potvrdila Jana Jelínková z České obchodní inspekce (ČOI).

Pokud restauratér nechce turisty nevýhodným kurzem odrazovat a nezveřejní ho, hrozí mu ze strany ČOI pokuta. Pokud turista na takový podnik narazí, měl by se ve svém zájmu ptát obsluhy. „Pokud je kurz nastaven neeticky nevýhodně, pak je pouze na turistovi, aby si v podniku nic nepořídil. Tohle stát nechává na úsudku spotřebitele,“ dodal Kovanda.

Podle Jelínkové jde o ojedinělé případy, kdy informace o kurzu chybí. Zpravidla hospodští spoléhají na to, že si cizinec sdělení nevšimne, nebo ho zkrátka nebude považovat za důležité. Někteří pak informaci o přijímání cizích měn raději neuvádějí vůbec a berou to jen jako „nouzové řešení“.

„Platby v eurech přijímáme pouze tehdy, když u sebe host nic jiného nemá. V takovém případě přepočítáme sumu podle aktuálního kurzu,“ podotkl manažer pražského podniku Ambiente Lokál v pražské Dlouhé ulici Jan Nývlt.

ČNB chystá bič na směnárny

Ani ministerstvo financí na „natahování“ hostů skrze velmi nevýhodně nastavené kurzy nic špatného nevidí.

„Jestliže prodávající přijímá při úhradě ceny zboží nebo služby platby v cizí měně, dle stanovisek ČNB je způsob stanovení kurzu koruny vůči jiné měně věcí účastníků smlouvy. Směnný kurz ani úplata za provedení směnárenského obchodu nejsou zákonem regulovány,“ popsal mluvčí resortu Jakub Vintrlík.

To se týká i fungování směnáren, jejichž činnost reguluje od konce roku 2014 nový směnárenský zákon. Ten sice zvýšil pokuty pro nepoctivce a uložil směnárníkům povinnost zveřejňovat u jednotlivých měn nejméně výhodný kurz, přesto řada z nich nekalé praktiky stále používá.

Kromě účtování poplatků za transakce směnárníci nezřídka spoléhají na to, že když uveřejní i vyšší variantu pro větší sumy, zákazník přicházející „s pár drobnými“ si té extrémně nevýhodné ve vedlejším sloupečku zkrátka nevšimne.

ČNB proto navrhla změny zákona, které mají nepoctivce definitivně zarazit. Mezi nimi je například i povinnost mít jen jeden kurzovní lístek, což má omezit nabídky rozdílných kurzů podle objemu transakce.

Lidé, kteří zjistí, že původní transakce byla nevýhodná, by také nově měli dostat příležitost vrátit do dvou hodin peníze zpět. „Zpětná směna je myslím velmi silným nástrojem, který by směnárníky měl odradit,“ řekl k tomu člen bankovní rady ČNB Tomáš Nidetzký.