Sklad mečů měli pod postelí. Nyní je sami vyrábí a zásobují Hollywood

Historický obchod Drakkaria v pražském Novém Městě je plný replik mečů, seker, zbrojí, šperků a dalších předmětů, které nosili a využívali lidé v minulých dobách. Co chvíli je sem přichází nakupovat celá škála zájemců – od šermířů a vyznavačů fantasy po zahraniční turisty.

„Naším prvotním záměrem bylo obléknout nadšence do historického šermu od hlavy až k patě,“ vysvětluje jeden ze dvou majitelů Drakkarie Miroslav Dobrý a ukazuje na zbraně ve stojanech, které si můžeme se štábem iDNES.tv osahat. Do ruky nám dobře padl zejména jeden z palcátů. A rozhodně to není poslední pádná věc, kterou budeme během reportáže držet v ruce.

Před dvanácti lety mívali Miroslav Dobrý a Milan Soukup meče a zbroje u sebe v pokojích. Různé výrobky se vršily, kde se dalo. Objednané zboží jim pomáhala balit a odesílat rodina a osobní objednávky vyřizovali před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru. „Pozitivem bylo, že se celá rodina s tolika meči pod postelí cítila bezpečně,“ říká Soukup s nadsázkou.

„Velká změna nastala, když jsme spustili zahraniční verzi obchodu. Objednávky značně narostly a my jsme na to museli reagovat otevřením prvního kamenného obchodu na Výtoni v roce 2011,“ vzpomíná Dobrý. Obývací pokoj už zkrátka nestačil pojmout množství velkých štítů, plátových či kroužkových zbrojí nebo celé sety historických kostýmů. Obchod posloužil jako centrální sklad, kde se balily objednávky a zároveň se napřímo prodávalo zákazníkům.

Za necelé čtyři roky bylo potřeba další rozšíření, a tak se Drakkaria přestěhovala do většího prostoru poblíž Palackého náměstí v Praze. „Setkávali jsme se s názorem, že prodávat zboží rovná se překupnictví. Navíc nám vadily dlouhé dodací lhůty od různých výrobců. Tak jsme se hecli a vrhli jsme se do vlastní výroby,“ popisuje Soukup další vývoj firmy.

Nyní obchod zásobuje jejich vlastní šperkařská a sedlářská dílna poblíž Vyšehradu a především dceřinná kovářská dílna Arma Epona ležící v obci Liteň nedaleko Karlštejna, do které jsme se vypravili se štábem.

Záštity vyrábí mechanický Hulk

Vítá nás vedoucí zdejších kovářů Ondřej Piskáček, který nás provádí kolem roztopené výhně, brusek a automatických bucharů. Ten největší má na sobě nápis „Hulk“ a záhy se přesvědčujeme, jak příhodná je to přezdívka. Piskáček jej zapne a mechanická kladiva se dají do ohlušujícího tvarování rozžhaveného železa, která mezi ně kovář vkládá. Hulk pomáhá především s tvarováním záštit, jež na meči chrání ruku šermíře.

Ačkoliv mluvíme s mistrem dílny, nemá na sobě typickou zástěru. „Nemám ji rád, protože to je pět kilo navíc, které vás tlačí za krkem. Pak jsou propálená trika nebo břicho, ale nejsme z cukru,“ vysvětluje Piskáček, zatímco na uhlí rozpaluje ocelový prut, aby nám ukázal výrobu čepele.

Výroba nového meče začíná právě u čepele, která se musí ručně vykovat z předem připraveného polotovaru. Když získá potřebný tvar, čepel se zakalí a posléze se postupně vybrousí do hladké podoby, která je připravená na osazení záštitou a hlavicí. Závěrečným krokem je zhotovení jílce z dřevěného jádra a jeho potažení kůží, aby meč dobře padl do ruky.

„Teď si to vyzkoušíte vy,“ říká Piskáček s úsměvem a vede nás ke kovadlině, kde na nás čeká těžké kladivo. Já i reportérka iDNES.tv dostáváme jeden z ocelových prutů s rozžhaveným koncem a zkusmo se pouštíme do tvarování konce. Zatímco zkušený kovář během chvíle vytvaroval základní podobu meče, naše chabé pokusy záhy končí.

Mnohem líp nám jde práce s automatickým bucharem, k tomu má ale Piskáček výhrady: „Meč od stroje nikdy nebude vypadat jako ten, který vyrobila lidská ruka. Stroj nemá srdce a nedokáže ztvárnit materiál tak, jak chce sám člověk.“

Meče chtějí filmaři z Hollywoodu. Zahrály si ve Warcraftu

V halách bývalého kovářského učiliště v Litni se kovají a kompletují meče, které si z objednávají lidé ve Spojených státech, Německu a dokonce filmové společnosti. „První zakázkou pro film zahraniční produkce byl The Eagle (Orel deváté legie z roku 2011, pozn. red.). Pak bych zmínil film Warcraft, seriál Vikingové nebo čerstvě dokončený seriál Britannia, který se natáčel v České republice,“ uvádí Miroslav Dobrý s tím, že v nedávné době si věci z Drakkarie objednala také filmová společnost Walt Disney.

V dílně vidíme také připravenou sadu mečů pro novou českou počítačovou hru Kingdom Come: Deliverance. Dostanou je sponzoři, kteří na hru přispěli v crowdfundingové kampani (více o projektu jsme psali zde).

Drakkaria má další plány, kam se bude dál rozvíjet. „Je to naše posedlost nezůstat stát na jednom místě. Naším prvním cílem je jednotit veškerou výrobu do jednoho místa. Tam bychom rádi otevřeli něco jako filmové ateliéry, kde se budou točit historické filmy,“ říká Dobrý. Spolu se Soukupem mají v plánu otevřít kamenný obchod ve Spojených státech.