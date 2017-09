Chladné počasí vydrží do konce týdne, od úterka se oteplí

7:39 , aktualizováno 7:39

V Česku bude i nadále převažovat chladné počasí, déšť a mlhy. Především o víkendu by mělo pršet na většině území. Naděje na zlepšení počasí, které by mohlo připomínat babí léto, přijde podle meteorologů až po víkendu. Více slunečních dnů a denní teploty přes dvacet stupňů by mohly přijít na počátku příštího týdne.