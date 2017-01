Teploty vydrží pod bodem mrazu, na horách nasněží až 20 centimetrů

„Po přední straně tlakové výše nad západní Evropou, která bude mohutnět a postupně se rozšiřovat nad střední a východní Evropu, k nám bude proudit od severu až severovýchodu, později od východu studený pevninský vzduch. V průběhu pátku bude příliv studeného vzduchu od východu postupně slábnout a nad střední Evropou se začne vytvářet inverzní charakter počasí,“ uvedl meteorolog Jaroslav Rosa z Českého hydrometeorologického ústavu.

„Již v pondělí budou nejvyšší denní teploty většinou pod bodem mrazu. V dalších dnech se ochladí jak v noci, kdy teploty mohou dosahovat až k hodnotám -18 °C, tak i přes den, kdy očekáváme celodenní mrazy a nejvyšší denní teploty od -8 do -3 °C. Od pondělního rána do středeční noci očekáváme v nížinách místy do 5 cm, na horách 10 až 20 cm nového sněhu. V úterý a ve středu se na Moravě a ve Slezsku přechodně rozfouká vítr, který bude v kombinaci s prachovým sněhem vytvářet sněhové jazyky, na horách i závěje,“ dodal Rosa.

V pondělí bude oblačno až zataženo, přechodně místy polojasno až skoro jasno, zejména na jižní Moravě. Místy se očekávají sněhové přeháňky, hlavně na horách. Na jihovýchodě území budou srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od -4 až k 0 °C, v 1 000 metrech na horách kolem -7 °C.

V noci na úterý se očekává většinou oblačno, místy přechodně až skoro jasno. Dojde k ojedinělému, na horách místy občasnému, sněžení nebo ke sněhovým přeháňkám. Nejnižší teploty budou -6 až -10 °C, při zmenšené oblačnosti kolem -13 °C, na Moravě a ve Slezsku místy -3 až -6 °C.

V úterý meteorologové předpovídají většinou oblačno, ojediněle sněžení nebo sněhové přeháňky, zejména na horách. Večer bude místy ubývat oblačnost až na skoro jasno. Nejvyšší teploty budou kolísat mezi -5 až -1 °C. Na Moravě a ve Slezsku bude vát čerstvý severní až severovýchodní vítr místy s nárazy kolem 50 km/h, může tedy docházet ke tvorbě sněhových jazyků.

Středeční den bude oblačný až polojasný, ojediněle se očekávají sněhové přeháňky. Nejnižší noční teploty klesnou na -8 až -12 °C, při déletrvajícím vyjasnění a uklidnění větru až na -16 °C. Nejvyšší denní teploty budou pod bodem mrazu mezi -7 až -3 °C.

Ve čtvrtek meteorologové očekávají většinou polojasno. Nejnižší noční teploty klesnou na -13 až -18 °C. Nejvyšší denní teploty budou -9 až -4 °C.

V pátek bude jasno až polojasno, ojediněle zataženo nízkou oblačností. Nejnižší noční teploty budou -12 až -17 °C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi -8 až -3 °C.

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí předpokládá, že bude zataženo nízkou oblačností, místy mrznoucí mlhy, ojediněle bude i slabě sněžit. Místy, zejména na horách, bude jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty budou -7 až -12 °C, při zmenšené oblačnosti klesnou až na -15 °C. Nejvyšší denní teploty, -7 až -2 °C, se nepřehoupnou přes bod mrazu.