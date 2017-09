Na konci září může být i 20 stupňů, naznačuje měsíční předpověď

V týdnu od 25. září do 1. října se budou maximální denní teploty pohybovat většinou od 16 do 21 °C a minimální noční teploty budou 10 až 5 °C. Uvádí to měsíční předpověď hydrometeorologického ústavu.

Podle ní má být nadcházející měsíc (od 25. září do 22. října) teplotně průměrný, přičemž nejnižší průměrná teplota pro toto období činí 6 °C, nejvyšší 13,3 stupňů.

Chladnější ráz bude mít počasí v týdnu od 9. do 15. října. „Jeví se teplotně slabě podprůměrný s průměrnou týdenní maximální teplotou vzduchu v rámci Česka kolem 12 °C a průměrnou týdenní minimální teplotou kolem 3 °C a tedy nejchladnější z celého období,“ píše o tomto týdnu Český hydrometeorologický ústav (celou předpověď včetně grafů najdete zde).

Konec října by potom měl být teplejší.

„Srážkově očekáváme období průměrné až podprůměrné. Průměrné týdenní úhrny se budou pohybovat v rámci ČR většinou v intervalu 2 až 10 mm,“ uvádějí meteorologové.