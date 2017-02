Silný vítr polámal stromy. Leží na silnicích a zablokovaly několik tratí

6:52 , aktualizováno 7:26

Silný vítr komplikuje železniční dopravu, nejvíce v jižních Čechách. Provoz je kvůli popadaným stromům přerušen asi na šesti regionálních tratích. Vyplývá to z informací webu Českých drah. Stromy leží i na silnicích. Varování meteorologů před velmi silným větrem platí v Čechách do 10:00, na Moravě do 13:00.